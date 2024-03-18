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春季聯賽20日開打社會隊異動多「台壽霸龍」亮相

2024/3/18 12:58
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）全國成棒甲組春季聯賽20日開打，11支社會隊賽程先起跑，今年社會隊有不少異動，台中市隊更名「台中台壽霸龍」隊，潘菘瑋、李祖岑、姜建銘都是首度以總教練身分領軍。

113年全國成棒甲組春季聯賽即將開打，總計有11支社會隊、22支大學隊預賽分3組舉行，大學隊部分大同、環球科大棒球隊解散，而中華科大、明新科大為首度報名參賽，明新科大在剛落幕的大專棒球聯賽（公開二級）拿下亞軍、首度參加春聯也要力拚佳績。

A組社會隊賽事20日先起跑，社會隊打雙循環賽制，B、C組大學隊採單循環賽制，比賽為9局、預賽採積分制，各組前5名晉級決賽，各分組第6名擇優一隊晉級，總計16支球隊決賽採單敗淘汰賽制，冠軍預計5月10日出爐。

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此次社會隊有不少異動，屏東紅尾隊總教練改由李祖岑接任，全越運動棒球隊總教練為具台日職棒資歷退役好手姜建銘，桃園市隊總教練為施翔凱，綺麗珊瑚成棒隊總教練為具有台美職棒資歷的退役好手潘菘瑋。

中國信託育樂公司年初宣布承接台中成棒隊經營權，並由中國信託商業銀行和台灣人壽一起贊助，新隊名為「台中台壽霸龍」隊，總教練鄭達鴻繼續領軍，去年7月離開中職富邦悍將隊的教練黃泰龍身分為球隊訓練員。（編輯：李亨山）1130318

#姜建銘
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