姜建銘新身分率全越運動拚春聯 用「白紙」形容球隊

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）具台日職棒資歷的退役好手姜建銘今年有新身分，接下全越運動棒球隊總教練首個任務拚春季聯賽；姜建銘用「白紙」形容球隊，希望球員帶著學習的心吸收經驗，帶隊首重「溝通」。

38歲的姜建銘近年在全越運動棒球隊就已開始球員兼任教練，為轉任教練做準備，去年初打完全越盃棒球賽後，5月在球隊安排下回到前東家日職讀賣巨人隊進行教練研修課程約半年。

姜建銘結束巨人研習後回到台灣，也在今年初的爆米花棒球聯盟賽事有球員出賽紀錄，爆米花賽事結束後正式結束球員生涯，接下來3月中下旬即將開打的全國成棒甲組春季聯賽，姜建銘將用「總教練」身分參與。

姜建銘接受中央社記者訪問時表示，其實一直都有心理準備從球員退下來後會接任教練，只是不確定是總教練的職務，總教練或者助理教練做的事情不會差太多，只是總教練需要扛起戰績壓力。

回到前東家讀賣巨人隊研習半年，姜建銘表示，過去當選手時日職環境還是用很大的訓練量堆疊，此次再回讀賣巨人，看到他們也結合運科、美式的訓練，透過數據紀錄，設定和記錄選手的成長目標和幅度，精準重「質」是趨勢，也開始重視重量訓練，他會把研習所學與團隊溝通，希望能協助球員提升。

接下全越運動棒球隊總教練職務，姜建銘表示，不會一開始就給球員設定過高的目標，例如要拚國家隊，希望每個比賽球員都先有訓練計畫和個人目標、一步一步達成；以總教練身分參與的首個比賽、春季聯賽，姜建銘的個人目標是率領球隊拚進決賽，最終目標前3名。

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姜建銘一路走來也有不少感觸，直言以前不懂得溝通，教練說什麼就做什麼，即便心中可能有疙瘩和矛盾也不知道怎麼處理，「如果年輕時更有智慧一點，學會怎麼溝通，我的棒球人生或許就會不同」，所以接任總教練率隊也重視「溝通」，希望球員有問題直接跟他溝通。

姜建銘用「白紙」形容全越運動的年輕球員，陣中有年紀輕的球員，或者有些球員剛轉換環境，不了解業餘社會隊的狀況和強度，希望他們不要沿用過去的思維，「他們像一張白紙，需要從頭學習、吸收經驗。」（編輯：張雅淨）1130305