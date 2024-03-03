巨人交流賽姜建銘開球呂明賜打擊 阿部慎之助蹲捕重現經典[影]
2024/3/3 19:09（3/3 20:17 更新）
（中央社記者楊啟芳台北3日電）日職讀賣巨人隊今天在台北大巨蛋與中職樂天桃猿隊進行交流賽，賽前由阿部慎之助、呂明賜、姜建銘一起擔任開球嘉賓，3名巨人隊OB出席巨人交流賽，讓他們勾起滿滿回憶。
「2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天巨人隊與桃猿隊交手，賽前邀請到「亞洲巨砲」呂明賜擔任開球打者，有「怪物」稱號的呂明賜效力巨人4個球季，第一年就轟出16支全壘打；此外，開球投手是曾效力巨人的退役好手姜建銘，捕手則是巨人隊總教練阿部慎之助。
影片來源：中央社
比賽中呂明賜接受聯訪時表示，開球當下站上打擊區時，「真的是回想起30幾年前在日本打球的時候，因為那時我們台灣棒球的硬體設備環境差日本很多，我去那邊打球的時候，進到球場真的是一個棒球殿堂的感覺，現在台灣也有這種球場，真的滿懷念的。」
呂明賜回憶起，當時第一次到宮崎春訓時，第一天練習就有1萬多名觀眾進場看球，「我以為是比賽，但只有練習，巨人隊人氣非常高，拿到裝備後球衣上繡著巨人隊的球衣，球隊人氣這麼高，壓力一定會非常大，也感受到巨人隊球衣『很重』。」
姜建銘則表示，剛剛在等待出場時，看了巨人隊90週年影片，其實自己非常感動，走上場時心情非常激動，除了跟球迷、球員一起見證台灣歷史一刻，還有巨人90週年歷史一刻，「我覺得非常榮幸。」
被問到如果可以回到過去改變一些事情，姜建銘指出，希望自己更有智慧一點，他現在已經是業餘隊全越運動的總教練，「都會跟選手說我是可以溝通的，不想做的事情不用做，我當時不知道怎麼去做溝通，導致被改姿勢，如果那時候懂得溝通，可能情況會更好一點。」（編輯：張雅淨）1130303
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