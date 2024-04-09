吳念庭春聯首戰笑稱緊張 下戰對興富發「蠻有趣的」

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（中央社記者謝靜雯桃園9日電）具旅日資歷好手吳念庭今天在春季聯賽先發打滿整場敲2安，他表示，上一次完整出賽已是去年亞運，連守備都有點緊張，下一場比賽將與爸爸吳復連的球隊興富發交手，「應該會蠻有趣的」。

全國成棒甲組春季聯賽全越運動今天與列特博生技成棒隊在桃園青埔棒球場比賽，全越運動好手吳念庭先發打3棒、守三壘，4打數敲出2支安打，有2得分，另外選到1次保送、吞下1次三振，全越以4比0搶勝。

全越總教練姜建銘表示，吳念庭許久沒有實戰，第一場比賽還在抓感覺，帳面上雖然有安打，但有時有點在勉強出棒的感覺，接下來會讓吳念庭持續出賽、熟悉比賽感覺，最重要的是不要受傷。

吳念庭表示，上一次打滿整場比賽應該是去年亞運了，先前雖然也有跟職棒球隊的練習賽，但比賽後半段就退場休息，這陣子持續維持訓練，很開心可以比賽。

春季聯賽首場亮相就有安打，但吳念庭表示，還在熟悉比賽的感覺，守備時有點緊張、也有點陌生，畢竟現役球員打出來的球蠻強勁的。

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吳念庭提到，打職業從2月開始就會持續在比賽狀態，回到台灣一切都還在熟悉，最重要的是健康。全越運動下一場比賽將於11日在羅東棒球場與台北興富發隊交手，吳念庭笑說：「跟爸爸的球隊對戰，應該蠻有趣的。」

吳念庭離開日職、結束旅日生涯，是否確定參加中職選秀一直沒有把話說明，今天被問起選秀決定，他笑說：「開始報名的時候就知道了。」（編輯：張雅淨）1130409