經典賽資格賽台灣戰南非先發打序變陣 林子偉扛2棒、陳文杰指定打擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天要在台北大巨蛋與南非交手，賽前先發打序出爐，吳念庭改擔任先發三壘手，王博玄改守一壘，指定打擊由陳文杰扛下、打第6棒；宋晟睿也首度先發。

WBCQ台灣隊昨天首場賽事以5比12不敵西班牙隊，今天與南非隊交手面臨不能輸的壓力，推出旅美投手沙子宸掛帥先發。

台灣隊今天在先發打序做出變陣，分別為林佳緯（左外野）、林子偉（二壘）、陳傑憲（中外野）、張育成（游擊）、吳念庭（三壘）、陳文杰（指定打擊）、王博玄（一壘）、蔣少宏（捕手）、宋晟睿（右外野）。

指定打擊由昨天的陳重羽換為陳文杰，吳念庭則是從一壘移防到三壘，王博玄從外野改守一壘，李宗賢沒有先發。雖然昨天林佳緯在守備時被球反彈打到下顎，不過台灣隊總教練曾豪駒賽前表示，林佳緯的傷勢並沒有大礙；另外身體有狀況的徐若熙，目前防護員回報也沒有問題。

透過 Google News 追蹤中央社

昨天賽後包括陳傑憲、吳念庭都有提到，選手們受到計時器不小影響，對此曾豪駒指出，「其實大家在會議上都有說出自己想法，也有看到我們昨天出現的問題，當然經過昨天大家適應完之後，今天應該會更好。」

昨天台灣隊一共派出9名投手登板，對於之後比賽的投手調度，曾豪駒說：「的確是會有一些考量，當然比賽就是想辦法贏下每一場球，盡力延續到最後。」（編輯：李亨山）1140222

台灣隊22日賽前先發打序揭曉，指定打擊由陳文杰（圖）扛下、打第6棒。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

賽前先發打序揭曉，吳念庭（圖）改任先發三壘手。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

台灣陣中投手莊陳仲敖（圖）賽前熱身。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

投手陳柏毓（圖）賽前在場上傳接球暖身。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

台灣隊總教練曾豪駒（圖）賽前也親自下場協助球員練習。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日