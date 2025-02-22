經典賽資格賽台灣戰南非先發打序變陣 林子偉扛2棒、陳文杰指定打擊
2025/2/22 17:12（2/22 18:48 更新）
（中央社台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天要在台北大巨蛋與南非交手，賽前先發打序出爐，吳念庭改擔任先發三壘手，王博玄改守一壘，指定打擊由陳文杰扛下、打第6棒；宋晟睿也首度先發。
WBCQ台灣隊昨天首場賽事以5比12不敵西班牙隊，今天與南非隊交手面臨不能輸的壓力，推出旅美投手沙子宸掛帥先發。
台灣隊今天在先發打序做出變陣，分別為林佳緯（左外野）、林子偉（二壘）、陳傑憲（中外野）、張育成（游擊）、吳念庭（三壘）、陳文杰（指定打擊）、王博玄（一壘）、蔣少宏（捕手）、宋晟睿（右外野）。
指定打擊由昨天的陳重羽換為陳文杰，吳念庭則是從一壘移防到三壘，王博玄從外野改守一壘，李宗賢沒有先發。雖然昨天林佳緯在守備時被球反彈打到下顎，不過台灣隊總教練曾豪駒賽前表示，林佳緯的傷勢並沒有大礙；另外身體有狀況的徐若熙，目前防護員回報也沒有問題。
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昨天賽後包括陳傑憲、吳念庭都有提到，選手們受到計時器不小影響，對此曾豪駒指出，「其實大家在會議上都有說出自己想法，也有看到我們昨天出現的問題，當然經過昨天大家適應完之後，今天應該會更好。」
昨天台灣隊一共派出9名投手登板，對於之後比賽的投手調度，曾豪駒說：「的確是會有一些考量，當然比賽就是想辦法贏下每一場球，盡力延續到最後。」（編輯：李亨山）1140222
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