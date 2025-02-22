林佳緯下顎傷勢無礙 對戰西班牙坦言沒注意到計時

（中央社台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊林佳緯昨天守備時被球打到下顎，不過今天繼續先發1棒，他表示，雖然當下很痛，但想要繼續留在場上；至於因為計時器被三振，他坦言真的沒注意到。

林佳緯昨天在4局上守備時，被球反彈打到下顎，一度躺在地上無法起身，不過最後仍繼續留在場上；不過4局下打擊時，林佳緯因為沒有注意到超時被計第1顆好球，最後因為擺出短棒遭到三振，引起議論。

林佳緯的傷勢沒有大礙，台灣隊今天與南非交手的賽事，繼續擔任開路先鋒。賽前林佳緯表示，「打到當下其實滿痛的，不太能張嘴、閉嘴，而且有點頭暈，後顎比較痛一點，沒有辦法太大聲講話。」不過昨晚林佳緯去醫院檢查，並沒有太大問題。

當下林佳緯選擇繼續留在場上，他指出，「我覺得機會難得，沒有到真的沒辦法出賽的話，我覺得我可以。」林佳緯也提到，如果是因為受傷被換下去，對教練團的調度比較麻煩，會少1個人用，「能夠撐下去的話就希望可以繼續在場上。」

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至於昨天超時被計1顆好球，林佳緯說明，其實當下自己不知道因為超時被計好球，「後來聽說好像不是我超時、而是跑者超時，但我沒有注意到多了1顆好球，揮完第1顆後我滿專注在跟投手對決。」經過昨天的經驗，林佳緯指出，今天會多加注意。

這次資格賽計時採用大聯盟版本，投手壘上有人18秒、壘上無人15秒，打者則要在剩8秒內進入打擊區，林佳緯也坦言，「很趕、超趕的，因為台灣好像按（計時器）的時間點沒有那麼固定，不會像這裡，球傳回去就開始在計時了，可能在我們不注意時其實就已經在倒數了。」（編輯：李亨山）1140222