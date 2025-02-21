WBCQ不敵西班牙曾豪駒一肩扛 點投捕配球思維要變

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天以5比12不敵西班牙隊，總教練曾豪駒責任一肩扛，直言球員全心投入想要贏得比賽，也提到投捕配球思維要再討論改變。

經典賽資格賽台灣隊今天總計動用9任投手，先發投手陳宇宏首局就有狀況，失掉2分退場，呂詠臻、林維恩、伍祐城、呂彥青、陳柏豪、徐翔聖、陳韻文、李東洺依序登板，林維恩、徐翔聖、陳韻文、李東洺沒有失分，陳宇宏承擔敗投。

總教練曾豪駒賽後受訪表示，一開始設定讓陳宇宏先發，後面投手隨機看狀況接續安排，中間環節如果有錯，排序就會有點不同，今天結果不好，「責任在我身上，我會扛起」，也鼓勵球員不要把不好的感覺帶到明天。

曾豪駒提到，今天雖然落敗但會接受，球員們還是蠻全心投入想要贏得比賽，西班牙隊整體投、打、守備表現不錯，台灣隊有好的攻擊也被對手化解，過了今天希望大家好好調整，還是以取得正賽門票為目標。

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至於投手群失分偏多的狀況，曾豪駒也提到，西班牙隊攻擊蠻不錯，台灣隊投手群過多保送、對手又能掌握適時一擊是關鍵，今天很多先搶到好球數的打席還是被擊出長打，對方有效攻擊掌握度高，台灣隊投捕的配球思維模式要調整，強化積極進攻的心態。

對於資格賽投手計時器秒數限制的影響，曾豪駒表示，針對計時器已經模擬了5、6場，球員們應該已經適應、不是問題。（編輯：龍柏安）1140221