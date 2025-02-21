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棒球經典賽資格賽徐若熙身體不適 林佳緯傷勢持續觀察

2025/2/21 23:52（2/22 00:06 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日在台北大巨蛋開打，台灣隊投手徐若熙賽前在場中練投。中央社記者王騰毅攝　114年2月21日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日在台北大巨蛋開打，台灣隊投手徐若熙賽前在場中練投。中央社記者王騰毅攝　114年2月21日
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）首戰，林佳緯4局沒注意到超時被多計好球而吞K，總教練曾豪駒表示會提醒，至於林佳緯守備被球反彈打到下顎，初步認定沒太大問題、會持續觀察。另外，徐若熙身體不適，教練團會持續觀察狀況。

經典賽資格賽台灣首戰西班牙，投手、野手都有因超時被多計球數，台灣隊林佳緯4局下太晚進到打擊區被多計1顆好球但沒注意，該打席最後吞下三振。

總教練曾豪駒賽後受訪表示，陣中年輕球員多，面對這種大比賽多少都會緊張、有壓迫感，林佳緯可能沒有注意到裁判手勢，不知道被計了1個好球，會再提醒選手們多注意。

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至於林佳緯在外野守備時被反彈球打中臉，倒地一陣子後才起身，不過之後則繼續留在場上，而曾豪駒表示，林佳緯是被打到下顎，但後面的打席、守備看起來都還蠻正常的，明天會進一步觀察。

今天首戰西班牙，賽前外界一度認為徐若熙是先發大熱門，最後卻是由下勾投手陳宇宏掛帥，被問到徐若熙近況，曾豪駒坦言，徐若熙身體確實有點不舒服，但教練團持續觀察，沒有太大問題也會為後面的出賽準備。 （編輯：龍柏安）1140221

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#世界棒球經典賽資格賽
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