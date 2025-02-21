陳傑憲坦言隊友心情失落 點出計時器對選手影響

（中央社記者楊啟芳台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天以5比12不敵西班牙，隊長陳傑憲表示，賽後隊友們確實有失落感，且計時器確實對選手造成影響，但鼓勵大家先忘掉，明天好好面對比賽。

台灣隊今天9任投手一共被敲15支安打、失掉12分，陳傑憲賽後指出，西班牙是一支打線很黏的隊伍，雖然情蒐報告說對方打者喜歡揮大棒，「但今天在這場比賽當中，可以看得到他們變化球選得很好，擊球也很確實、沒有多餘的動作與拉打，所以今天投手被他們掌握得不錯。」

首戰就慘敗給西班牙隊，陳傑憲坦言，賽後集合時有感受到大家的失落感，「但你會有失落感，就表示你在意，我覺得這是一件好事情，你要怎麼轉換心情去面對，我覺得這是要學習的地方，畢竟這次年輕人真的比較多。」他也透露，有跟隊友說先把今天忘掉，因為明天還有新的比賽。

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這次資格賽計時採用大聯盟的較短版本，投手在壘上有人18秒、壘上無人15秒要出手；打者則是要在剩8秒時進入打擊區。陳傑憲認為，這確實對選手有影響，「你能感受到投手在丟球時比較倉促，野手在準備時也會，可能自己動作都沒有準備好，其實是一件滿不舒服的事情。」

陳傑憲強調，雖然熱身賽時就有模擬，但進入到正式比賽氛圍不一樣，「我有跟選手講說這就是比賽的遊戲規則，今天上了很好的一課。」他並提到，今天雖然結果不好，但至少大家已經體驗過了，「我相信明天大家會準備好。」（編輯：龍柏安）1140221