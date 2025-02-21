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WBCQ台灣隊慘敗 張育成情緒低落嘆2分砲沒意義

2025/2/21 23:19（2/21 23:57 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊「國防部長」張育成（中）在21日晚間首戰3局時開轟、助隊追回2分，跑壘時不忘行經典舉手禮。中央社記者王騰毅攝 114年2月21日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊「國防部長」張育成（中）在21日晚間首戰3局時開轟、助隊追回2分，跑壘時不忘行經典舉手禮。中央社記者王騰毅攝 114年2月21日
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（中央社記者楊啟芳台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天首戰以5比12不敵西班牙隊，開轟2分砲的張育成賽後情緒失落。他說：「誰輸球會很開心，這支全壘打沒有意義，之後比賽就繼續加油。」

台灣隊在第1、3局各被西班牙隊攻下2分，比賽開始沒多久就形成0比4落後，3局下張育成一棒轟出左外野2分全壘打，一度帶起台灣隊氣勢，但後續投手群仍持續掉分，最終以5比12落敗，出師不利。

賽後受訪時情緒相當低落的張育成說，能盡量幫球隊就幫，他打怎樣其次，這場沒贏是大家的問題，之後比賽就繼續加油。

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張育成談及2分砲表示，就是剛好對方投到他想打的位置，且當時已2壞球，當下就直接對決。

他說，西班牙隊投手群沒情蒐影片分析得這麼強，其實大家掌握度都很高，只是沒串聯，但西班牙隊打者真的很強、沒話說。（編輯：李明宗）1140221

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