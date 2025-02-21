WBCQ吳念庭3安盼士氣感染隊友 賽後提醒計時問題

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊31歲野手吳念庭今天對西班牙隊3安猛打賞，身為大學長，他希望把好表現感染給隊友，賽後也與隊友討論計時問題，希望明天節奏能更快。

WBCQ台灣隊晚間在台北大巨蛋首戰西班牙隊，台灣隊陣中最年長的吳念庭打第5棒，5打數敲出3支安打。台灣隊在第7局本來差點要被「扣倒」（提前結束比賽），靠吳念庭敲出關鍵1打點安打幫台灣隊續命，相當類似2023年WBC對巴拿馬隊時劇本，當時台灣也差點被「扣倒」，靠吳念庭送回分數續命。

吳念庭賽後表示，當下也想到2023年WBC，大家都不放棄，剛好輪到他，很亢奮地面對比賽。當然沒人想輸，也不想被提前結束，能打出那支安打就是希望把後續士氣帶到明、後天。

此外，吳念庭說，這次比賽節奏很快，站上打擊區後就馬上準備下一顆球，不像中華職業棒球大聯盟賽季會有更多秒數、更多充裕時間準備。

台灣隊野手林佳緯4局下打擊時，就因超時而被判第1顆好球、最後被三振。

吳念庭表示，賽後大家集合，有跟年輕選手討論秒數問題，希望明天大家能更快、更迅速迎接比賽。

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他說，穿上國家隊制服代表台灣，沒人想表現不好，「學弟們」難免緊張，他能做的就是盡量感染他們，讓士氣更好。

吳念庭談及目前自己狀況表示，這次一直調整得不錯，比賽開始後就很集中，每個打席盡量把好表現感染給隊友們，希望隊友們能更輕鬆一點面對比賽。（編輯：李明宗）1140221