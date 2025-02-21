棒球經典賽資格賽沙子宸先發對南非 要將球迷喊聲變助力

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊首戰不敵西班牙，22日將派出旅美21歲投手沙子宸先發對南非隊全力搶勝，沙子宸盼將休賽季改變的東西展現，要把球迷的喊聲化為助力。

經典賽資格賽台灣22日將與目前戰績同為1敗的南非隊交手，台灣隊派出21歲旅美奧克蘭運動家隊投手沙子宸先發。

沙子宸透露，過年前就有收到先發任務，從牛棚顆數開始準備，慢慢拉高強度到準備好可以65球投5局，面對明天的比賽，情緒也會重新整理一次，希望把休賽季做的改變在場上展現出來。

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21日首戰台灣吞敗，但沙子宸提到，隊長陳傑憲賽後有對大家精神喊話，氣勢沒有放掉，會繼續為後面的比賽準備。

對於經典賽資格賽投球秒數較嚴格的限制，沙子宸認為不是太大問題，旅美經驗對於投球計時器算是習慣，21日先在場邊體驗了台北大巨蛋破3萬名觀眾的氣氛，他也提到張力很不同，希望22日可以把球迷的喊聲化為助力。（編輯：龍柏安）1140221