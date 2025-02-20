WBCQ尼加拉瓜教頭談球隊調整 認為台灣最有優勢

（中央社記者楊啟芳台北20日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將於明天開打，今天進行官方練球日，尼加拉瓜總教練古伊多（Sandor Guido）認為，台灣隊是這次資格賽最有優勢的球隊，「但我們球隊整體調整也不錯。」

WBCQ台灣隊將從明天起分別與西班牙、南非及尼加拉瓜隊交手，爭取2張晉級明年世界棒球經典賽的門票。尼加拉瓜總教練古伊多今天在官方練球日表示，這次球隊組成以美職小聯盟、尼加拉瓜、委內瑞拉及墨西哥球員為主，基本上都是職業球員。

不過古伊多坦言，因為大聯盟、小聯盟球隊不放人，這次組的球隊沒有達到預期，「但也滿多球員很有天分、潛力，希望藉由這次國際賽變得更好，不過對我來講對球隊是很有信心的，相信球隊會有很好表現。」

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談到這次資格賽分組的4隊，古伊多指出，「真的不太容易打，可能會出現比較複雜的局面，台灣是裡面最好、最有優勢的球隊，組成球員不錯，也有很多觀眾、好場地。」不過古伊多強調，尼加拉瓜隊也不差，「因為我們的球員已經先離開美洲、到日本訓練一段期間，調整都還不錯。」

古伊多表示，「對打棒球的人來說就是要適應任何場地、氣候、國家，我對球員的期待是一定要保持健康，盡最大能力去贏下比賽，希望能夠晉級。」（編輯：張雅淨）1140220