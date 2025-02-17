WBCQ模擬賽孫易磊首度實戰登板 飆152公里火球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北17日電）世界棒球經典賽資格賽台灣隊今天持續在天母球場集訓，與中職味全龍隊進行模擬賽，旅外投手徐翔聖與孫易磊皆有上場投球，孫易磊首度在實戰演練中登板，飆出最快152公里速球。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊昨天休兵1天，今天則持續在天母棒球場集訓，並與味全龍隊打閉門模擬賽，備戰將於21日開打的資格賽。

根據中職今天新聞稿表示，首任投手李東洺僅用精簡的21球完成2局投球，並送出2次三振，讓龍隊打者6上6下；徐翔聖與孫易磊皆有上場投球，孫易磊首度在實戰演練中登板，飆出最快152公里速球，面對3名打者投出1次三振，沒有讓打者上壘。

台灣隊總教練曾豪駒表示，「李東洺控球方面比上一場還好，後面包括徐翔聖與孫易磊等投手，投球的品質和壓制能力都還不錯，投手整體狀況都算平穩。」教練團安排徐翔聖投2局，雖被敲較多安打，但都是短程安打，曾豪駒認為，他的控球狀況還不錯，不過在球種搭配上可以再做調整。

透過 Google News 追蹤中央社

談到孫易磊的投球，曾豪駒表示，孫易磊的投球看起來滿有力量的，「但在投球的節奏方面還要再注意，有幾顆球都是在投球時間限制內壓線投球，正式比賽前還要再調整。」

不過今天台灣隊打線方面較無表現，曾豪駒表示，「今天打擊比較沒有發揮，大家要趕快把比賽的感覺、想要拚勝負的感覺找回來。」（編輯：李亨山）1140217