桃猿呂詠臻入選WBCQ最終28人名單 沈鈺傑讚譽有加

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（中央社記者陳容琛石垣市16日電）透過FA補償球員加入樂天桃猿的呂詠臻昨天確定進入世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）28人名單，桃猿副領隊沈鈺傑也對他讚譽有加，「人帥又認真」。

前桃猿重砲手朱育賢行使自由球員（FA）權利、轉戰味全龍後，呂詠臻成為桃猿球團指名的補償球員。日前呂詠臻在春訓牛棚狀態不錯的情況下，獲得世界棒球經典賽資格賽台灣隊總教練曾豪駒青睞，昨天更如願進入最終28人名單，將披上國家隊戰袍。

桃猿副領隊沈鈺傑今天接受媒體聯訪時表示，之前曾豪駒就觀察呂詠臻調整到能夠比賽，因為2月狀態拉到一定水準有難度，對職業球員來說節奏不太對，所以安排加入台灣隊集訓，「不然原本他也要來這次在石垣島的亞洲門戶交流賽，但為了避免兩邊跑而作罷。」

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沈鈺傑指出，當初挑選補償球員以本季能在一軍貢獻的球員為主，而呂詠臻剛好有實績被相中，並稱讚呂詠臻個性非常好，不管做什麼事都百分之百付出，而且在台灣隊集訓期間不是在外面球場，就是在裡面重訓室。甚至沈鈺傑開玩笑表示，「人帥又認真，還會唱歌，真的找不到缺點。」

除了呂詠臻外，桃猿投手陳柏豪、野手林子偉也都入選28人名單，其中林子偉具備內、外野兼修的功能性。沈鈺傑透露，雖然林子偉在台灣隊主要鎮守二壘防區，不過回到桃猿隊後，將與潛力重砲張趙紘競爭先發二壘，並提到張趙紘在春訓表現令人驚豔，有機會進入開季一軍名單。（編輯：張雅淨）1140216