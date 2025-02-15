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WBCQ宋晟睿模擬賽敲2長打 加大壘包增盜壘企圖

2025/2/15 22:04（2/15 22:41 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊15日與中職味全龍隊打模擬賽，宋晟睿（圖）安打開張，連2打席敲長打。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年2月15日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊15日與中職味全龍隊打模擬賽，宋晟睿（圖）安打開張，連2打席敲長打。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年2月15日
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）WBCQ台灣隊宋晟睿今天與味全龍模擬賽安打開張，連2打席敲長打，他說，先前太專注下半身發力反而忽略上半身，有調整找到好的連結；5場實戰2盜壘，坦言加大壘包增加盜壘企圖。

中信兄弟隊野手宋晟睿入選世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊集訓，在12、13日台韓交流賽與韓職樂天巨人隊交手都打開路先鋒第1棒，總計7打數沒有敲出安打，有跑出1次盜壘成功，另選到2次四壞保送、1次觸身球保送。

台灣隊今天安排與中職味全龍隊模擬賽，宋晟睿安打開張，連2打席敲出長打、有1得分，沒有盜壘成功。從3日開始集訓到今天合計5場實戰，跑出2次盜壘成功。

宋晟睿表示，前4場比賽可能呈現出來的東西不如預期，但有持續調整，擊球的節奏不錯，就差在位置掌握好，相信會越來越好，代表隊教練團高國輝、彭政閔及總教練曾豪駒也都會提點，從教練團的建議中吸取好的方法進步。

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他提到，休賽季赴美國訓練，但近期發現太過專注下半身的發力，反而忽略上半身的運用，曾豪駒也有點出這個狀況，現在找方法讓上下半身的連結更順，有越來越好的感覺，被選入代表隊就會好好把握機會。

經典賽資格賽採加大壘包規格，宋晟睿表示，跑壘秒數感覺可以快一點點，也不用擔心與守備員衝撞、比較安全，壘包踩起來比較硬、也比較低，坦言壘包加大盜壘的企圖心也會增加，但還是會視比賽戰況及教練團給的指示執行。（編輯：戴光育）1140215

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