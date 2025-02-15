經典賽資格賽28人名單公布 陳宇宏入選、沒有陳子豪古林睿煬

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）28人名單確定，野手陳子豪、劉基鴻被割捨，投手部分旅日投手古林睿煬、旅美投手林盛恩也沒留在最終名單中，先前支援下勾投手陳宇宏加入。

世界棒球經典賽資格賽台灣隊3日公布36人名單開始集訓，內野手鄭宗哲、捕手林家正辭退，今天與中職味全龍隊閉門練習賽後決定最終28人名單。

旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬確定無法參賽，旅美火球男林盛恩也沒留在名單中。

投手總計15人為陳柏豪、陳韻文、李東洺、徐翔聖、呂詠臻、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖、伍祐城、呂彥青、曾峻岳、徐若熙、陳宇宏、孫易磊、沙子宸。

捕手最終選擇帶入3人為高宇杰、蔣少宏、陳重羽。

內野手6人為王博玄、曾子祐、林子偉、張育成、李宗賢、吳念庭。

外野手4人為陳文杰、林佳緯、陳傑憲、宋晟睿。

（中央社製圖）

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資格賽A組賽事將於21日在台北大巨蛋開打，台灣首戰與西班牙交手，22日迎戰南非，23日對手為尼加拉瓜。

中職新聞稿表示，經過兩週的調整與實戰演練，以及最重要的球員身體健康狀況，經由教練團進行最後綜合評估，最終28人名單正式揭曉，期許團結一心打出好成績，取得經典賽門票。（編輯：龍柏安）1140215