沙子宸投入WBCQ集訓 為增肌滷肉飯只能少吃

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）旅美奧克蘭運動家隊投手沙子宸向WBCQ台灣隊報到，他目前牛棚進度約投30顆；他也有與旅日投手徐翔聖討論美日生活的不同，但為了飲食控制，拿手招牌的滷肉飯只能偶爾吃。

沙子宸昨天就先跟球隊領裝備，同時感受在台北大巨蛋台韓交流賽2萬觀眾入場的氛圍，今天正式投入世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊集訓。

沙子宸表示，昨天在大巨蛋感覺很震撼，球員視角和觀眾視角還是不太一樣，之前沒有體驗過這麼多人的比賽，面對這麼多球迷感覺會很亢奮，也會更想要表現。

沙子宸說，目前訓練進度牛棚練投已經到30顆左右，知道台灣隊教練團將他定位在先發投手輪值人選，照著步調調整至可以實戰的狀態，準備好自己，其他的就看教練團調度。

沙子宸和代表隊中旅日東京養樂多燕子隊的投手徐翔聖也有交流，他透露，徐翔聖覺得日本的東西很好吃，「我去美國2前個月也覺得很好吃，後來就有點疲乏了。」也開始動手做飯，拿手的招牌是滷肉飯。

沙子宸也提到，2023年球季後休賽季有增重約10公斤，但回美國後2024年賽季感覺增加的體重沒有轉換在投球表現上，而且體脂有點變高，也需要開始飲食控制，雖然還是要增重，但希望增加的是肌肉不是脂肪，也笑說滷肉飯不能太常吃了。

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沙子宸透露，在訓練中心有遇到旅美投手劉致榮，有彼此聊過對方也有分享一些想法，他也把劉致榮當成榜樣和目標。

沙子宸和林維恩今天加入集訓，兩人身高都很高，沙子宸190公分、林維恩189公分，在天母棒球場大螢幕歡迎字卡上也出現長頸鹿的圖案，沙子宸表示，代表隊中的投手感覺每個人都可以主宰比賽，應該就是看誰狀況好。（編輯：龍柏安）1140214