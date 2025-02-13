WBCQ交流賽林佳緯滿貫砲 台灣擊退樂天巨人2連勝[影]
2025/2/13 22:06（2/13 23:01 更新）
（中央社記者謝靜雯台北13日電）台韓交流賽2戰共吸引破4萬觀眾入場，經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天8局上靠著林佳緯滿貫砲超前比數，終場以7比3搶下交流賽2連勝，曾峻岳後援1局無失分飆速154公里。
備戰世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），台灣隊昨天以4比3擊敗韓職樂天巨人隊；今天兩隊繼續在台北大巨蛋交手，台灣隊先發投手李東洺首局就有狀況，先投出四壞保送，1人出局後被孫晧塋敲出2分砲，接著又被敲出安打，但及時回穩沒有多掉分數。
台灣隊2局上吳念庭跑出內野安打為團隊首安，陳重羽選到四壞保送，王博玄安打攻占滿壘，李宗賢高飛犧牲打追回1分。
台灣隊6局上再起攻勢，1人出局後張育成敲出二壘打，靠著暴投上到三壘，陳文杰高飛犧牲打幫助球隊送回追平分。
兩隊7局打完2比2戰成平手，8局上台灣隊曾子祐短打點成內野安打，林子偉敲出二壘打，1人出局後陳文杰遭觸身球保送，滿壘時林佳緯敲出滿貫砲超前比數，接著蔣少宏靠著失誤一口氣跑上二壘，再靠著滾地球、暴投跑回團隊第7分。
影片來源：CPBL 中華職棒
陳文杰遭觸身球後被揹下場，台灣隊回報狀況表示，經過隊醫初步檢查沒有傷到骨頭、暫無大礙，目前先進行冰敷，將持續觀察後續狀況。
透過 Google News追蹤中央社
台灣隊先發投手李東洺投2局挨轟失掉2分責失分，支援投手張誠恩投1局，接著台灣隊投手林詔恩、陳仕朋、旅日投手徐翔聖、呂彥青、曾峻岳、支援投手黃子豪、許育銘依序登版，僅許育銘9局下失掉1分，曾峻岳投1局飆出最速154公里。
台韓交流賽昨天首戰吸引2萬99名觀眾入場，今天也有2萬16名觀眾入場，兩戰合計觀眾人數破4萬人，台灣隊奪下交流賽2連勝。（編輯：戴光育）1140213
延伸閱讀曾子祐守三壘適應視角 與林子偉張育成搭守備安心伍祐城備戰WBCQ進度超前 交流賽飆速勇攻好球帶WBCQ投球秒數限制比照大聯盟 林岳平：信心是關鍵林家正與運動家簽約獲邀大聯盟春訓 辭退WBCQ台灣隊WBCQ是高宇杰第3次大型國際賽 承認還是會緊張
- WBCQ交流賽林佳緯滿貫砲 台灣擊退樂天巨人2連勝[影]2025/02/13 22:06
- 2025/02/13 21:31
- 2025/02/13 18:51
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
WBCQ熱身賽陳文杰遭觸身球傷退 林佳緯敲滿貫砲