WBCQ交流賽林佳緯滿貫砲 台灣擊退樂天巨人2連勝[影]

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）台韓交流賽2戰共吸引破4萬觀眾入場，經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天8局上靠著林佳緯滿貫砲超前比數，終場以7比3搶下交流賽2連勝，曾峻岳後援1局無失分飆速154公里。

備戰世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），台灣隊昨天以4比3擊敗韓職樂天巨人隊；今天兩隊繼續在台北大巨蛋交手，台灣隊先發投手李東洺首局就有狀況，先投出四壞保送，1人出局後被孫晧塋敲出2分砲，接著又被敲出安打，但及時回穩沒有多掉分數。

台灣隊2局上吳念庭跑出內野安打為團隊首安，陳重羽選到四壞保送，王博玄安打攻占滿壘，李宗賢高飛犧牲打追回1分。

台灣隊6局上再起攻勢，1人出局後張育成敲出二壘打，靠著暴投上到三壘，陳文杰高飛犧牲打幫助球隊送回追平分。

兩隊7局打完2比2戰成平手，8局上台灣隊曾子祐短打點成內野安打，林子偉敲出二壘打，1人出局後陳文杰遭觸身球保送，滿壘時林佳緯敲出滿貫砲超前比數，接著蔣少宏靠著失誤一口氣跑上二壘，再靠著滾地球、暴投跑回團隊第7分。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊13日晚間繼續在台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊進行交流賽，8局上半，台灣打者林佳緯（圖）一記滿貫砲助隊翻轉戰局，取得6比2領先。中央社記者鄭清元攝 114年2月13日

影片來源：CPBL 中華職棒

陳文杰遭觸身球後被揹下場，台灣隊回報狀況表示，經過隊醫初步檢查沒有傷到骨頭、暫無大礙，目前先進行冰敷，將持續觀察後續狀況。

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台灣隊先發投手李東洺投2局挨轟失掉2分責失分，支援投手張誠恩投1局，接著台灣隊投手林詔恩、陳仕朋、旅日投手徐翔聖、呂彥青、曾峻岳、支援投手黃子豪、許育銘依序登版，僅許育銘9局下失掉1分，曾峻岳投1局飆出最速154公里。

台韓交流賽昨天首戰吸引2萬99名觀眾入場，今天也有2萬16名觀眾入場，兩戰合計觀眾人數破4萬人，台灣隊奪下交流賽2連勝。（編輯：戴光育）1140213

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊與韓職樂天巨人隊交流賽13日晚間繼續在台北大巨蛋舉行第2戰，台灣打者陳文杰（中被揹起者）8局上遭觸身球擊中膝蓋附近傷退，神情痛苦被揹下場。中央社記者鄭清元攝 114年2月13日

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台韓國際交流賽第2戰13日晚間在台北大巨蛋進行，台灣隊張育成（圖）6局上在隊友攻勢下成功奔回本壘，助隊暫時以2比2扳平韓職樂天巨人。中央社記者鄭清元攝 114年2月13日

備戰世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），台灣隊集訓階段與韓職樂天巨人隊打交流賽，13日晚間第2戰在台北大巨蛋進行，台灣隊派出投手李東洺（圖）先發抗韓。中央社記者鄭清元攝 114年2月13日

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊13日在台北大巨蛋與韓職樂天巨人進行熱身賽第2戰，巨人隊派出投手金晉旭（圖）先發。中央社記者鄭清元攝 114年2月13日

備戰世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），台灣隊與韓職樂天巨人隊打2場交流賽，13日晚間在台北大巨蛋進行第2戰，4局下，台灣隊李宗賢（左）成功阻殺，韓國對手盜壘失敗。中央社記者鄭清元攝 114年2月13日

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊13日晚間繼續在台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊進行第2場交流賽，最後由台灣以7比3搶下2連勝，賽後球員一同在場內圍圈慶祝。中央社記者鄭清元攝 114年2月13日

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊13日晚間繼續在台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊進行交流賽，8局上半，台灣打者林佳緯（圖）一記滿貫砲助隊翻轉戰局，取得6比2領先。中央社記者鄭清元攝 114年2月13日

台韓國際交流賽第2戰13日晚間在台北大巨蛋開打，世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊林佳緯（右）8局轟出滿貫砲，助隊超前領先，回到本壘與隊友開心慶祝。中央社記者鄭清元攝 114年2月13日

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台韓國際交流賽第2戰13日晚間在台北大巨蛋進行，台灣隊張育成（圖）6局上在隊友攻勢下成功奔回本壘，助隊暫時以2比2扳平韓職樂天巨人。中央社記者鄭清元攝 114年2月13日

備戰世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），台灣隊與韓職樂天巨人隊打2場交流賽，13日晚間在台北大巨蛋進行第2戰，4局下，台灣隊李宗賢（左）成功阻殺，韓國對手盜壘失敗。中央社記者鄭清元攝 114年2月13日

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊與韓職樂天巨人隊在台北大巨蛋打交流賽，第2戰13日晚間登場，台灣陣中吳念庭（圖）2局上跑回全隊第1分。中央社記者鄭清元攝 114年2月13日