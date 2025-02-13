WBCQ台灣2連勝陳文杰卻傷退 曾總坦言時間點尷尬

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）WBCQ台灣隊今天在自辦熱身賽以7比3擊退韓職樂天巨人隊，不過陳文杰遭觸身球砸中膝蓋、有腫脹情形，總教練曾豪駒表示，會再觀察幾天，但決定正式名單時間點確實有些尷尬。

為了讓世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊盡早進入實戰狀況，昨天、今天與韓職樂天巨人隊打熱身賽，昨天以4比3勝出、今天再以7比3奪勝。

台灣隊總教練曾豪駒說，今天主要是讓還沒上場的選手比賽、適應強度，「看一下練習的東西有沒有辦法複製到比賽，還有對比賽節奏的掌握」。

曾豪駒提到，當初就是希望可以找外隊來打熱身賽，就像去年世界12強棒球賽開打前與捷克國家隊打熱身賽，「也感謝樂天巨人隊願意來參與交流賽，讓我們在資格賽前感受到一定強度，畢竟選手在國際賽都是面對陌生投手、打者，要趕快適應調整、擬定策略」。

陳文杰在第8局遭觸身球打到膝蓋附近、被背下場，曾豪駒指出，防護員初步檢查是沒有傷到肌肉、骨頭，不過有一點腫脹，需要1、2天時間觀察。不過台灣隊15日就要內部決定正式28人名單、並在19日繳交，曾豪駒坦言，「確實時間點有點尷尬」。

談到今天賽事投手群表現，曾豪駒指出，先發投手李東洺開局有些急躁，不過局與局之間有稍微修正、調整，「有看到好的地方」。

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火球男曾峻岳雖然一開始被敲安打、投保送，不過火球連飆、送出2次三振，球速最快達到154公里，對此曾豪駒說：「這是他的正常進度，加上比賽氛圍，希望延續到正賽。」

旅日小將徐翔聖登板投1局、演出3上3下，曾豪駒提到，「今天投球滿穩定的，是他本季第一場對外比賽，控球沒有什麼太大問題，雖然一開始還沒有放開來，不過2出局之後就有投出來，對比賽節奏、氛圍的掌握表現不錯」。（編輯：陳彥鈞）1140213