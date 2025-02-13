從觀眾到熱身賽轟滿貫砲 林佳緯盼入選28人名單

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）WBCQ台灣隊今天與樂天巨人隊進行第2場熱身賽，林佳緯在第8局一棒轟出滿貫全壘打，從去年世界12強棒球賽在觀眾席上看球、到這次資格賽成為選手，他盼最後可以進入正選名單。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天在台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊打第2場自辦熱身賽，林佳緯雖然沒有先發，不過在6局下接替守右外野，並在8局上一棒轟出右外野方向滿貫全壘打，幫助台灣隊最終以7比3奪下2連勝。

林佳緯賽後表示，在準備時就告訴自己要把握當下，「因為我不是先發身分，可能攻擊機會不多，就專注在當下進攻，昨天也有一次滿壘機會，但沒有達到自己要求，所以今天更專注在投打對決上。」

在擊到球當下，林佳緯笑說，「有那個感覺（全壘打），本來想學吉力吉撈，但怕沒有出去會很尷尬，就不太敢確信步。」在開轟回休息室後，聽到滿滿觀眾大喊「林佳緯我愛你」，他的臉相當漲紅，「超級害羞、超尷尬的，想躲起來。」

去年11月的世界12強棒球賽，在預賽時林佳緯多次被鏡頭捕捉到在大巨蛋觀眾席上看球，這次入選WBCQ台灣隊集訓名單，林佳緯提到，「朋友都跟我說，我怎麼從觀眾變成球員在下面打球，很不習慣。」

不過，對於今天2萬人場面，他說，「我碰過對兄弟4萬人、滿享受的。」

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談到這次將挑戰世界棒球經典賽資格賽，林佳緯坦言有一點壓力，畢竟是第一次，「希望能把握住這次機會，進入到最終28人名單。」

林佳緯與母隊統一獅學長潘傑楷相當要好，林佳緯笑說，「前幾天他（潘傑楷）生日忘記說生日快樂、被他罵，我就說會進正選名單彌補他。」（編輯：戴光育）1140213