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徐翔聖WBCQ交流賽中繼自評及格 盼正賽飆150公里

2025/2/13 23:00（2/13 23:06 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊備戰正式賽事，13日晚間在台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊打交流賽，終場由台灣以7比3拿勝，台灣陣中旅日投手徐翔聖（圖）6局下登板中繼，投1局無失分。中央社記者鄭清元攝 114年2月13日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊備戰正式賽事，13日晚間在台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊打交流賽，終場由台灣以7比3拿勝，台灣陣中旅日投手徐翔聖（圖）6局下登板中繼，投1局無失分。中央社記者鄭清元攝 114年2月13日
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）旅日投手徐翔聖投入世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）集訓，今天在台韓交流賽登板中繼投1局無失分、最速146公里，自評表現算及格，希望身體力量運用更好，正賽可以投到150公里。

19歲投手徐翔聖9日加入經典賽資格賽台灣隊集訓，今天台韓交流賽與韓職樂天巨人隊交手，徐翔聖6局下接替投球，讓樂天巨人隊打者3上3下，總計投11球無失分，最快球速146公里、奪下中繼成功，台灣隊終場以7比3搶勝。

徐翔聖先前在閉門熱身賽沒有出賽，今天是首度實戰踏上台北大巨蛋投手丘，也是首度在逾2萬名球迷面前投球，他笑說感覺很棒，有感受到台灣球迷熱情的氛圍，可以代表國家出賽意義不同，希望自己更加油。

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徐翔聖表示，今天比賽開始沒多久，教練團就有通知差不多第幾局要登板，目前調整狀況還好，表現算是勉強及格，今天登板面對首名打者就是韓職樂天巨人隊第4棒，但他沒有特別去想打者是第幾棒，調整好自己狀況最重要。

徐翔聖效力日職東京養樂多燕子隊，他透露從春訓開始恢復練投不到1個月，在日本春訓時也有實戰投球，當時球速就差不多是146、147公里左右，雖然不算滿意但也不會太急，希望正式賽可以投到150公里。（編輯：戴光育）1140213

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