張育成備戰WBCQ 樂天交流賽差點開轟笑稱要重訓

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天與韓職樂天巨人隊打交流賽，野手張育成被巨人總教練金泰亨注意；張育成6局敲二壘打，直言感覺不錯，但沒形成全壘打開玩笑說要重訓。

台灣隊與樂天巨人打2場交流賽，以4比3、7比3奪2連勝；張育成晚間先發守游擊、打3棒，首局選到保送上壘，6局敲出直擊全壘打牆的二壘打。

張育成表示，原本以為有過全壘打牆，就差一點點，其實有咬中球的感覺，可能台北大巨蛋牆較高，也開玩笑說要多做重量訓練、加強力量。

金泰亨受訪時表示，這兩天都有觀察台灣隊游擊手，也提到台灣隊打者力量好。

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張育成自評目前調整狀況不錯，希望藉這兩戰快點掌握比賽感覺，投入全部心思，像在準備21日正式賽開打的氛圍、很享受比賽，也很努力幫隊友加油。

8局平手局面野手林佳緯敲出超前比數滿貫砲，張育成說，很感謝林佳緯打出那支全壘打，帶起團隊氣氛，也讓投手可更專心面對打者。（編輯：李明宗）1140213