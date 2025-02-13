WBCQ熱身賽陳柏豪自嘲製造「劇場」感謝隊友教練

（中央社記者楊啟芳台北13日電）WBCQ台灣隊後援投手陳柏豪昨天在台韓交流賽第9局登板，雖然一度遇到危機，最後用雙殺、三振化解，他今天表示，雖然又再度製造「劇場」，但很感謝在隊友、教練幫助下守成。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊昨天在熱身賽以4比3擊退韓職樂天巨人，9局上台灣隊領先1分時，陳柏豪登板救援，被敲出一壘安打後再出現觸身球，面臨一、二壘有人危機，不過先讓下一棒打者擊出雙殺後，最後再飆出三振，順利守住勝利。

談到首場開放觀眾的實戰狀況，陳柏豪今天表示，「很好玩，有觀眾而且又是（跟去年例行賽）同樣局面、同樣劇場再次發生，昨天球迷進場關注度滿高的，很享受在當下，雖然有一點狀況，但我相信隊友，（捕手）少宏也給我信心。」

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在叫暫停的時候，投手教練林岳平也有上場提醒，陳柏豪指出，「他跟我講說，還是要想盡辦法抓下來，少宏也問我想要丟什麼球，我就大膽地說想要丟直球，後面狀況有慢慢修正，滿像去年在母隊樂天桃猿，靠著隊友幫忙、教練鼓勵，讓我及時穩下來。」

台灣隊昨天守備全場策動4次雙殺，中線為「大聯盟級二游」，由二壘手林子偉與游擊手張育成搭配，陳柏豪也直呼，「很可靠的感覺，育成學長、子偉學長很相信他們，無論是誰都很相信我的隊友，放心勇敢地去投，我不是三振型投手，能1顆解決出局數就不要用到3顆。」（編輯：李亨山）1140213