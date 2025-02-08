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WBCQ是高宇杰第3次大型國際賽 承認還是會緊張

2025/2/8 18:02（2/8 18:26 更新）
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世界棒球經典賽資格賽台灣隊捕手高宇杰（圖）是第3次打大型國際賽，不過他8日受訪時表示，這次參與集訓還是會緊張，「精神要全部灌注在球場上」。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年2月8日
世界棒球經典賽資格賽台灣隊捕手高宇杰（圖）是第3次打大型國際賽，不過他8日受訪時表示，這次參與集訓還是會緊張，「精神要全部灌注在球場上」。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年2月8日
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（中央社記者楊啟芳台北8日電）世界棒球經典賽資格賽是台灣隊捕手高宇杰第3次打大型國際賽，在偏年輕的陣容中已是學長，不過他今天表示，這次參與台灣隊集訓還是會緊張，「畢竟國際賽不能鬆懈。」

這次世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊集訓名單中，捕手有陳重羽、高宇杰、蔣少宏及林家正等4人，其中高宇杰進職棒後，打過2015年世界12強棒球賽、2023年世界棒球經典賽，加上這次資格賽，已經是第3次征戰大型國際賽事。

雖然國際賽經驗豐富，不過高宇杰今天說：「這次還是蠻緊張的，因為是一級國際賽事，不能鬆懈，精神要全部灌注在球場上，一個失誤就可能會造成場上局面翻盤。」高宇杰指出，目前自己調整狀況都很順暢，沒有遇到什麼問題。

至於這次與上次經典賽集訓的差異，高宇杰說：「這次球隊比較年輕化，如果學弟提問我也會去幫助他們，也要做好自己的本分，給學弟看到好的一面。」

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這次資格賽台灣隊陣中有8名旅外投手，其中目前僅林盛恩、陳柏毓報到，高宇杰指出，會與先報到的旅外投手互相熟悉，「先知道他們什麼球最好、決勝球是什麼，也會在旁邊觀察他們投球，像柏毓變化球很犀利、盛恩則是直球很好。」

由於這次資格賽的投手出手秒數限制比照美職大聯盟，無人在壘15秒、有人在壘18秒，這對投捕搭檔來說也是考驗。對此高宇杰指出，在有限的時間內要更了解投手特性，如果在場上遇到問題就直接退板。（編輯：龍柏安）1140208

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