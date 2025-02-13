伍祐城備戰WBCQ進度超前 交流賽飆速勇攻好球帶

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）台鋼雄鷹隊投手伍祐城備戰WBCQ進度超前，昨天對韓職樂天巨人登板投1局無失分、飆速149公里，雖有觸身球保送但教練團仍讚勇於攻擊好球帶，自評成長在更知道想要的是什麼。

備戰世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊與韓職樂天巨人隊打2場交流賽，昨天比賽伍祐城7局上接替登板投球，連投2次三振，接著投出觸身球保送後，再讓打者敲出二壘方向飛球出局，投1局無失分、球速也發揮的不錯。

伍祐城今天受訪表示，集訓階段調整狀況不錯，感覺進度比較超前，先前與母隊台鋼雄鷹隊閉門比賽也有上場投1局，昨天直球、變化球狀況都不錯，速度也有往上拉，至於是否會留在正式名單中，他表示情緒應該不會來得這麼快、正式賽上場投了才會知道。

伍祐城2023年也有打亞洲棒球錦標賽，今年再準備參加更高層級國際賽，他自評更清楚知道想要的是什麼，而不是盲目的跟著別人練，也懂得主動去詢問。

伍祐城表示，因為經典賽資格賽比賽用球縫線不同，球也比較光滑，一開始集訓有問過徐若熙、陳柏豪等人怎麼適應比賽用球，實際上場投了之後，已經沒有適應球的問題。

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至於昨天的觸身球保送，休息區內教練團表情也很搶戲，伍祐城笑說有看到截圖，那球本來想投高的，太出力動作開掉，但教練團也有提醒他，要勇於攻擊好球帶、相信自己的直球沒這麼好打。

今天是台灣隊投手林詔恩生日，2天後15日則是伍祐城生日，現場球迷今天也有提前幫伍祐城準備生日慶祝布條。（編輯：李亨山）1140213