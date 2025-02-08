WBCQ投球秒數限制比照大聯盟 林岳平：信心是關鍵

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）這次WBCQ的投球秒數限制比照美國職棒大聯盟，壘上無人15秒、壘上有人18秒皆比中華職棒還短，台灣隊投手教練林岳平今天表示，如果選手有信心、很篤定的話，並沒有太大問題。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將於21日開打，這次許多規定都比照大聯盟，包括比賽用球、加大壘包、投手出手秒數限制等。相較於中華職棒壘上無人20秒、壘上有人25秒，這次資格賽的規定為壘上無人15秒、壘上有人18秒，更短出手時間考驗投捕搭檔。

林岳平今天表示，除了出手秒數限制不一樣，資格賽的規定退板次數僅有2次（中職為3次），超過就會以投手犯規計，「要適應更快速比賽中如何投球，取決於投手的信心，信心好的投手、投捕一拍即合的話，很短時間內就可以決定要投什麼球種。」

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中職去年球季就採用壘上無人、有人都有秒數限制的規定，林岳平指出，中職的規定就是比照大聯盟但比較鬆綁，「雖然中職投手已經有些進步，但這次還是要重新適應，有可能在過程中會產生倉促投球，希望利用熱身賽讓選手找到快一點的節奏，要很篤定地把球投出去。」

林岳平強調，如果投手有信心的話，其實資格賽規定的秒數也相當足夠，「上場前要擬定怎麼去面對比賽、不能慌掉，我認為這個秒數對我們選手應該還可以，只是怎麼再更快、更緊湊。」（編輯：李亨山）1140208