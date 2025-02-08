WBCQ台灣隊中心棒次 張育成、陳子豪等人都是選項

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北8日電）世界棒球經典賽資格賽台灣隊持續在台北大巨蛋集訓，明天要與中職台鋼雄鷹隊進行實戰，談到目前中心棒次安排，總教練曾豪駒表示，張育成、陳子豪、吳念庭等人都是選項。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊將於明天、10日打首波熱身賽，在台北大巨蛋與中職台鋼雄鷹隊交手，為閉門熱身賽。台灣隊總教練曾豪駒今天表示，這2場賽事不論投手、野手全部都有機會下場，希望大家趕快投入比賽狀況。

被問到台灣隊中心棒次安排，曾豪駒指出，張育成、陳子豪、吳念庭、陳傑憲都有機會，「目前來看每個選手在這2個循環訓練中，都有慢慢上軌道，希望藉由這2場比賽，把自己狀況調整到最好。」

至於開路先鋒人選，曾豪駒點名宋晟睿、陳文杰，「當然陳傑憲也是一個不錯人選。」曾豪駒指出，野手方面陳傑憲、張育成、吳念庭都維持不錯，「一些比較年輕的選手也在慢慢熟悉這個團隊，目前還是要看比賽下去大家所呈現出來的感覺，我們才能夠去判定、最後組成最好隊型。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

與台鋼雄鷹的2場熱身賽都會打滿9局，曾豪駒說：「藉此讓教練了解每個選手特性、每個人的上場時機，隨著比賽設定狀況，看球數、局數怎麼去設定。」

這次WBCQ的投手出手秒數限制與美職大聯盟一樣，為無人在壘15秒、有人18秒（中職無人在壘20秒、有人在壘25秒），曾豪駒表示，會趁這幾場比賽讓投手趕快去適應這個規則。（編輯：李亨山）1140208