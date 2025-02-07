林盛恩首度實戰投打練習 飆153火球還沒達到目標

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）世界棒球經典賽資格賽台灣隊今天進行實戰投打練習，林盛恩首度面對打者，投了15顆球、最快球速飆出153公里，不過他表示，還沒有達到設定的目標，盼能投到自己最快的157公里。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊正在集訓階段，今天進行實戰投打練習（Live BP）時，林盛恩、呂詠臻、黃群、伍祐城、陳柏豪等5名投手輪番登板，其中來自美職紅人隊的林盛恩投了15顆球、最快球速153公里。

林盛恩表示，今天實戰投打狀況還不錯，不過還沒有達到自己設定的目標，「原本自己球速不只153（公里），比賽前要調整到最好，自己最快差不多157。」變化球種部分，林盛恩今天投了滑球、變速球及指叉變速球。

林盛恩在去年球季主要以打者身分為主，從去年9月才開始練投，今年球季預計會「投打二刀流」。至於資格賽是否會打擊，林盛恩笑說：「國家隊當然是想打，學長也一直鬧我說要不要打擊，我是都有自己練習打擊，因為比賽完就要回去春訓了。」

目前台灣隊36人名單中，有3名中職捕手蔣少宏、陳重羽、高宇杰，林盛恩指出，3名捕手以前都沒有搭配過，今天Live BP時是和陳重羽搭配，結束後也有聊投球方面的問題。

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另外，蔣少宏今天從林盛恩手中打了幾顆紮實的球，蔣少宏指出，林盛恩不管直球、變化球都不錯，「而且球滿重的，有幾顆本來以為界內，但之後變界外。」至於自己的打擊狀況，蔣少宏說：「還在適應比賽感覺，好壞球判斷、節奏還不錯，但下棒還沒那麼準確。」

這次台灣隊陣中有8名旅外投手，身為捕手的蔣少宏指出，會用與洋將搭配的模式，「因為美國體系待過的投手，受到的教育應該都差不多。」（編輯：李錫璋）1140207