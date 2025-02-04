徐若熙「上午練球下午過年」 想拚WBC資格賽正賽

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊投手徐若熙沒意外將定位先發，為備戰進度提早1.5個月，遇春節「上午練球、下午過年」，除期待資格賽，也想拚正賽對上更高層級好手。

至於旅外，徐若熙說：「有機會當然會想要，但先把眼前的事情做好。」

徐若熙母隊中華職業棒球大聯盟味全龍隊今天在雲林縣斗六市舉行開訓典禮，徐若熙參加開訓典禮後馬上到台北市投入WBC資格賽集訓。徐若熙表示，為準備資格賽，進度提早1.5個月，先前也一直維持訓練，捕手林家正也幫忙接球。

徐若熙去年入伍服兵役，與球員陳文杰、宋晟睿同梯；徐若熙表示，當兵時都還是維持傳接球，軍中也有重量訓練室，如果（當兵時）完全休息，可能退伍就變成「棒球白痴」了。

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徐若熙目前調整到實戰投打練習（Live BP）約45球，「提早開機」沒不習慣，設法調整狀態到最好，比賽正式開打就不會怯場；至於資格賽對手，徐若熙說，情蒐雖會提供資訊，但非絕對，還是要看臨場反應。

龍隊總教練葉君璋表示，徐若熙今年中職球季投球局數限制是100到120局；徐若熙說，沒丟過這麼多局數，算是挑戰，葉君璋也有提醒，怕他到台灣隊集訓太亢奮、拿到球就全力丟，要他輕鬆一點。（編輯：李明宗）1140204