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WBC資格賽西班牙集結拉美球風 光芒潛力新秀受矚

2025/2/8 10:10
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（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）世界棒球經典賽資格賽21日起在台北大巨蛋舉行，台灣隊對手之一西班牙雖是歐洲球隊，但匯集美洲職棒球員，4人有大聯盟經驗，其中光芒隊潛力新秀柯門納雷斯的前景看好。

美國職棒大聯盟（MLB）主辦的世界棒球經典賽（WBC）2026年舉行。台灣時間21日起在台北大巨蛋舉行資格賽，台灣與尼加拉瓜、西班牙、南非等4隊，爭取2個進入明年會內賽的名額。

世界棒壘總會（WBSC）官網報導，西班牙隊近日在巴塞隆納集訓，總教練普拉達（Nelson Prada）擁有14年美國職棒小聯盟的執教經驗，打擊教練更是大聯盟明星瓊斯（Adam Jones）。

西班牙隊4名具有大聯盟經驗的球員包括2名投手、2名野手。

38歲投手克魯茲（Rhiner Cruz）出身多明尼加，可望擔任終結者。他職業生涯19年，有3年大聯盟經驗，也曾旅日在2014年到2015年效力日本職棒樂天金鷲隊。

28歲投手羅索（Ramon Rosso）同樣來自多明尼加，去年打墨西哥聯盟，過去在美國職棒效力費城人，曾在2020年、2021年登上大聯盟。

西班牙打線上，35歲外野手貝爾崔（Engel Beltre）、30歲內野手吉約梅（Luis Guillorme）都有大聯盟經驗。其中吉約梅還是現役大聯盟球員，去年效力勇士、天使、響尾蛇等3隊。

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西班牙隊有大聯盟經驗的老將，也有美國職棒的未來之星，坦帕灣光芒新秀農場排名第14位的內野手柯門納雷斯（Carlos Colmenarez）最受注目，去年在小聯盟1A比賽。

光芒在2021年以300萬美元（近新台幣1億元）的簽約金網羅柯門納雷斯，他是來自委內瑞拉的明星游擊手，未來發展受到球團期待。（編輯：韋樞）1140208

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