曾子祐守三壘適應視角 與林子偉張育成搭守備安心

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）備戰WBCQ曾子祐從春訓開始就游擊、三壘都練，昨天與韓職樂天巨人隊比賽後半段上場守三壘，他表示要盡快適應看球視角，與林子偉、張育成搭配守備讓人安心，欣賞他們場上輕鬆的感覺。

台鋼雄鷹隊游擊手曾子祐入選世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊集訓名單，曾子祐表示，過去守三壘的機會不算多， 但被選入名單後，春訓時就有詢問進到代表隊後的定位，所以從春訓開始游擊、三壘都有在練。

台灣隊先前與台鋼雄鷹隊安排2場閉門熱身賽，曾子祐都是守游擊，昨天台韓交流賽與韓職樂天巨人隊交手，曾子祐7局上接替守三壘，守了3局沒有守備機會，打擊方面1打席選到四壞保送。

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曾子祐今天受訪表示，三壘傳球距離不是太大問題，主要是打過來的球比較快，接球的手感要更好，也要快點適應看球的視角，先前集訓練習時就有跟劉基鴻一起討論過需要注意的地方，包括大巨蛋內野紅土區彈跳比較不穩定的問題。

昨天上場守備，與具有美職大聯盟資歷的二壘林子偉、游擊張育成一同守備，曾子祐表示，跟他們一同在場上守備有讓人安心的感覺，不會有壓力，觀察他們在場上都可以用輕鬆的感覺面對，可以讓身體更放鬆，機動性和靈活性可以更好，是可以學習的地方。（編輯：李亨山）1140213