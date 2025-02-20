WBCQ尼加拉瓜戰玉飛曾涉假球案 強調都只是揣測

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將於明天開打，尼加拉瓜隊投手教練戰玉飛（Len Picota）為前中職洋將，不過曾有涉及假球事件嫌疑，今天他回應，「那都是揣測，希望能夠往前走。」

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將於明天在台北大巨蛋開打，共有地主台灣、南非、尼加拉瓜、西班牙等4隊，要爭取2張晉級明年經典賽的門票。今天進行官方練球日，尼加拉瓜投手教練戰玉飛因為曾涉及中職假球案，受到球迷討論。

戰玉飛在1994年、1995年效力中職三商虎隊，2005年再回到台灣效力興農牛隊，2008年「黑米事件」爆發後，檢調當時意外查出「案外案」，戰玉飛疑似會引薦願意打假球的洋將來台。事隔多年，戰玉飛今天正面回應，「那都是很多揣測，我在台灣生涯的成績都是非常好的，希望能夠一直往前走。」

另外，戰玉飛表示，自己已經20年沒有來台灣了，「很高興回來，這個球場（大巨蛋）真的是太漂亮了。」他指出，一進機場就發現台灣跟之前不太一樣，「很漂亮、也很多新的建築。」

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雖然戰玉飛是巴拿馬人，不過他的太太是尼加拉瓜人，戰玉飛於2016年加入尼加拉瓜棒球隊、擔任職棒總教練，近2年則是在尼加拉瓜國家隊，去年在U23世界盃拿到第3名，他提到，「最主要在國家隊幫助投手做訓練，目前定居在尼加拉瓜，這次來台灣希望幫助尼加拉瓜晉級。」

戰玉飛提到，尼加拉瓜投手對台灣時要非常小心，因為知道台灣隊在世界12強棒球賽拿冠軍，而且12強台灣隊的對手都很強，「拿冠軍非常不容易。」戰玉飛也說：「希望台灣跟尼加拉瓜一起晉級，真的很高興可以回到這邊，希望大家都有很好的表現。」（編輯：張雅淨）1140220