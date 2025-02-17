南非隊備戰WBC資格賽 對台南亞太球場評價高

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）世界棒球經典賽資格賽即將開打，南非代表隊昨天與台南市城市棒球隊於亞太成棒主球場進行測試賽，對亞太棒球場予以極高評價，並希望未來再增進雙方交流。

台南市體育局長陳良乾昨天代表台南市長黃偉哲前往球場向南非代表隊致意，並聽取國外球隊使用後的感想與建議。南非隊總教練阿多尼斯（Neil Adonis）與南非棒協理事長莫洛（Marc Moreau）都對亞太棒球場予以極高評價。

體育局今天新聞稿表示，阿多尼斯告訴陳良乾，台南市城市棒球隊是一支年輕有活力的球隊，亞太棒球場則是一座很漂亮的球場，他甚至想不出任何負面的評語，完全打造出最專業球場該有的模樣。

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莫洛則說，能到台南比賽是南非隊的榮幸，南非隊曾兩度到台南參加U12世界盃棒球賽，預定今年7月會再次造訪，期待與台南市不只在U12這個年齡層級棒球交流，還能更進一步與不同棒球層級互動。甚至除了棒球運動交流，也能增加更多元雙邊交流與認識。

陳良乾說，為瞭解亞太棒球場優缺點，持續徵詢專家意見，不斷改善、持續優化。感謝南非國家代表隊給予高度評價，未來將持續發揮亞太國際棒球訓練中心定位，並提供完整賽事周邊服務與商業機能，讓球員和觀眾都能享受高水準比賽場地。（編輯：孫承武）1140217