加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
冷氣團明晚南下 北部有雨低溫探14度
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

WBCQ投手投球秒數限制短 高志綱提醒節奏不能亂

2025/2/21 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天開打，投手投球秒數較短，台灣隊首席教練高志綱表示，投手在模擬賽一直有演練，但也叮嚀選手，即使被判1顆壞球也不要亂掉節奏。

WBCQ投手出手秒數比照美國職業棒球大聯盟（MLB），壘上無人15秒、壘上有人18秒，比中華職業棒球大聯盟（壘上無人20秒、壘上有人25秒）短很多。高志綱在台灣隊晚間首戰交手西班牙隊前表示，投手適應投球節奏上沒太大問題，換局秒數、投球秒數在模擬賽時都一直有演練。

不過，高志綱說，還是有提醒選手，別為秒數影響節奏，「不要為了趕那個1秒、2秒，而讓自己的投球節奏全部亂掉」，如果真的無法控制，被判1顆壞球也沒辦法，前提是控制住節奏，依自己舒服的感覺投。

至於台灣隊推奇兵陳宇宏掛帥先發對西班牙隊，高志綱表示，陳宇宏近況不錯、很穩定，且其他投手會在後面準備，依局面、狀況決定後面誰上場，有些準備好的牛棚，輪到時隨時可上場。

google news透過 Google News追蹤中央社

高志綱說，如果打線可先拿分數，防守、投捕手壓力會較小一點，特別是投手部分，如果分數盡快拿到，投手較可放心對決打者。

午場比賽南非隊僅以1分敗給尼加拉瓜隊，高志綱說，南非隊打得不錯，跟對手咬到最後一刻，棒球比賽就是這樣，沒什麼絕對贏、絕對輸，場上臨場發揮最重要，每場比賽什麼事都可能發生，不能掉以輕心。（編輯：李明宗）1140221

#MLB
#中華職業棒球大聯盟
#台灣隊
#陳宇宏
#世界棒球經典賽
#高志綱
#美國職業棒球大聯盟
#WBCQ
#世界棒球經典賽資格賽
#世界棒球經典賽資格賽
高志綱
高志綱過生日 不擔心中職捕手與旅外投手搭配林岳平心願卡寫「六蛇成功」 本土先發投手有擔憂
陳宇宏
經典賽資格賽台灣戰西班牙 張育成扛第4棒、陳重羽指定打擊經典賽資格賽台灣首戰西班牙 推奇兵陳宇宏先發對雷法
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
大聯盟東京開幕戰 今永昇太對決山本由伸雙日投寫歷史
19
更多編輯台推薦新聞：