WBCQ投手投球秒數限制短 高志綱提醒節奏不能亂

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天開打，投手投球秒數較短，台灣隊首席教練高志綱表示，投手在模擬賽一直有演練，但也叮嚀選手，即使被判1顆壞球也不要亂掉節奏。

WBCQ投手出手秒數比照美國職業棒球大聯盟（MLB），壘上無人15秒、壘上有人18秒，比中華職業棒球大聯盟（壘上無人20秒、壘上有人25秒）短很多。高志綱在台灣隊晚間首戰交手西班牙隊前表示，投手適應投球節奏上沒太大問題，換局秒數、投球秒數在模擬賽時都一直有演練。

不過，高志綱說，還是有提醒選手，別為秒數影響節奏，「不要為了趕那個1秒、2秒，而讓自己的投球節奏全部亂掉」，如果真的無法控制，被判1顆壞球也沒辦法，前提是控制住節奏，依自己舒服的感覺投。

至於台灣隊推奇兵陳宇宏掛帥先發對西班牙隊，高志綱表示，陳宇宏近況不錯、很穩定，且其他投手會在後面準備，依局面、狀況決定後面誰上場，有些準備好的牛棚，輪到時隨時可上場。

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高志綱說，如果打線可先拿分數，防守、投捕手壓力會較小一點，特別是投手部分，如果分數盡快拿到，投手較可放心對決打者。

午場比賽南非隊僅以1分敗給尼加拉瓜隊，高志綱說，南非隊打得不錯，跟對手咬到最後一刻，棒球比賽就是這樣，沒什麼絕對贏、絕對輸，場上臨場發揮最重要，每場比賽什麼事都可能發生，不能掉以輕心。（編輯：李明宗）1140221