「國防部長」張育成轟2分砲 台灣2比4落後西班牙

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天在台北大巨蛋點燃戰火，台灣隊前3局被西班牙攻下4分，不過3局下「國防部長」張育成一棒轟出2分砲，第3局結束台灣隊暫時以2比4落後。

台灣隊3局下落後4分，陳重羽利用三壘手失誤上壘後，張育成轟出左半邊2分全壘打追分，接著吳念庭敲出二壘安打，高宇杰再選到保送，西班牙先發投手雷法（Elian Leyva）退場、換上拉索 （Ramon Rosso），後續台灣沒能再得分。（編輯：龍柏安）1140221

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊21日首戰擋不住西班牙隊中心棒次攻勢，一度落入0比4落後局面。3局下半，台灣「國防部長」張育成（中）一棒轟回2分，回到休息區氣氛超嗨。中央社記者王騰毅攝 114年2月21日