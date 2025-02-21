台灣隊經典賽資格賽首戰吞敗 張育成開轟不敵西班牙打線爆發【圖輯】

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天在台北大巨蛋開打，台灣隊出師不利，共9名投手登板，但壓制不住西班牙打線；台灣打線則是張育成開轟在內得5分，終場以5比12不敵西班牙。

台灣隊今天推出奇兵陳宇宏先發，不過1局上就被狙擊失掉2分，3局上中繼投手呂詠臻再失2分；3局下台灣隊「國防部長」張育成轟出2分砲，一度拉起台灣隊的氣勢。

5局上投手伍祐城1個人次都沒解決，就被敲3支安打、投1次保送，失掉2分而退場；接替的呂彥青登板後解決2人次，不過接連投出2次觸身球、1次四壞球保送，奉送2分；陳柏豪登板再被敲2打點安打，這局被灌進6分。

台灣隊長陳傑憲（前）首局下半成功敲安上壘，在壘上拍胸振奮士氣。中央社記者王騰毅攝 114年2月21日

林子偉（圖）2局下半敲出一記深遠二壘安打。中央社記者王騰毅攝 114年2月21日

張育成（背號18）21日晚間在首戰3局下半落後時，轟出一記2分砲，提振全隊士氣，回到休息區與隊友開心致意。中央社記者張新偉攝 114年2月21日

6局上陳柏豪被利諾（Gabriel Lino）轟出2分砲，雙方分差來到10分，一度面臨被扣倒危機；7局下台灣隊長陳傑憲敲出二壘安打後，吳念庭再敲安打送回1分；9局下吳念庭敲安打、林子偉獲保送，王博玄再敲1打點二壘安打，加上對方暴投奉送1分。不過，最終台灣隊仍以5比12落敗。

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台灣隊今天一共有9名投手登板，陳宇宏投1局失2分，呂詠臻投2局失2分，林維恩1局投球無失分、送出3次三振，接著伍祐城沒有抓下出局數、失掉4分，呂彥青投0.2局掉2分，陳柏豪投1.1局挨轟失2分；最後徐翔聖、陳韻文、李東洺各投1局，都沒有失分。

今天為台灣隊在資格賽首戰，一共湧入3萬5325名觀眾進台北大巨蛋加油。（編輯：戴光育）1140221

台灣陣中林佳緯（圖）一度為接球飛撲在地。中央社記者王騰毅攝 114年2月21日

西班牙隊21日晚間在台北大巨蛋迎戰地主台灣隊，氣勢一路高漲，利諾（Gabriel Lino）（右）6局時轟出2分砲，將領先分差再拉大至10分。中央社記者王騰毅攝 114年2月21日

7局下半隊長陳傑憲（前右）敲安上壘，再靠隊友推進成功回到本壘、拿下關鍵1分。中央社記者張新偉攝 114年2月21日

台灣隊對戰西班牙一度面臨被「扣倒」危機，不過7局下半隊長陳傑憲先敲安後，吳念庭（揮棒者）登場再補一記安打、送回1分，讓賽事延續。中央社記者張新偉攝 114年2月21日