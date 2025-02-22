台灣拚晉級經典賽可能要打第4場 25日門票一夜搶光
2025/2/22 11:45（2/22 12:17 更新）
（中央社網站22日電）棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣昨晚敗給西班牙，確定無法以3場全勝戰績第1姿態晉級2026年會內賽。台灣若在資格賽戰績位居第2或第3名，就要在25日晚間7時再戰一場，勝隊才能取得第2個晉級名額。
根據本次資格賽分組賽制，4隊各對戰1場後決定排名，第1名球隊直接晉級會內賽，若戰績相同，則依序比較戰績相同球隊的勝負關係、失分率、打擊率，若仍無法分出高下，就會擲銅板決定排名。第2及第3球隊仍有晉級希望，第4名球隊則確定淘汰。
台灣21日至23日晚間分別對戰西班牙、南非、尼加拉瓜，取給西班牙之後，面臨不可再輸的壓力。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
25日第2及第3名之戰，門票已在日前開賣，由於對戰球隊尚未確定，台北大巨蛋開放的席位僅有內、外野第1層觀眾席（B1）區域，定價也是較前3天賽程相對便宜的500元。原先還有許多座位可以購買，但在昨晚比賽台灣大比分落後給西班牙之後，門票迅速銷售一空。
若台灣必須要在25日再戰一場，台北大巨蛋是否加開更多觀眾席位，主辦單位尚未說明。（編輯：翁堃耀）1140222
延伸閱讀圖輯／台灣隊經典賽資格賽首戰吞敗 張育成開轟不敵西班牙打線爆發影片／陳傑憲坦言隊友心情失落 點出計時器對選手影響經典賽資格賽不敵西班牙曾豪駒一肩扛 點投捕配球思維要變西班牙爆冷擊敗台灣隊 獲譽該國棒球史重大勝利WBCQ棒球經典賽資格賽台灣力拚晉級 賽程戰績轉播資訊看這裡
- 台灣拚晉級經典賽可能要打第4場 25日門票一夜搶光2025/02/22 11:45
- 2025/02/21 20:12
- 2025/02/20 22:12
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
經典賽資格賽台灣隊首戰西班牙 場外直播球迷熱血加油[影]