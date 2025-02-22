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台灣拚晉級經典賽可能要打第4場 25日門票一夜搶光

2025/2/22 11:45（2/22 12:17 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日正式登場，台灣隊首戰在台北大巨蛋遭遇西班牙隊，吸引3萬5325名球迷到場關注，台灣隊專屬啦啦隊CT AMAZE也持續在場邊帶動應援氣勢。中央社記者張新偉攝 114年2月21日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日正式登場，台灣隊首戰在台北大巨蛋遭遇西班牙隊，吸引3萬5325名球迷到場關注，台灣隊專屬啦啦隊CT AMAZE也持續在場邊帶動應援氣勢。中央社記者張新偉攝 114年2月21日
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（中央社網站22日電）棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣昨晚敗給西班牙，確定無法以3場全勝戰績第1姿態晉級2026年會內賽。台灣若在資格賽戰績位居第2或第3名，就要在25日晚間7時再戰一場，勝隊才能取得第2個晉級名額。

根據本次資格賽分組賽制，4隊各對戰1場後決定排名，第1名球隊直接晉級會內賽，若戰績相同，則依序比較戰績相同球隊的勝負關係、失分率、打擊率，若仍無法分出高下，就會擲銅板決定排名。第2及第3球隊仍有晉級希望，第4名球隊則確定淘汰。

台灣21日至23日晚間分別對戰西班牙、南非、尼加拉瓜，取給西班牙之後，面臨不可再輸的壓力。

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25日第2及第3名之戰，門票已在日前開賣，由於對戰球隊尚未確定，台北大巨蛋開放的席位僅有內、外野第1層觀眾席（B1）區域，定價也是較前3天賽程相對便宜的500元。原先還有許多座位可以購買，但在昨晚比賽台灣大比分落後給西班牙之後，門票迅速銷售一空。

若台灣必須要在25日再戰一場，台北大巨蛋是否加開更多觀眾席位，主辦單位尚未說明。（編輯：翁堃耀）1140222

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