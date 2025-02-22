經典賽資格賽台灣派19歲徐翔聖先發 對決全勝尼加拉瓜

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣今天擊敗南非搶首勝，明天派出19歲旅日投手徐翔聖先發對目前全勝的尼加拉瓜；徐翔聖表示已有一次登板經驗不會陌生，「明天比賽見招拆招。」

旅日東京養樂多燕子隊投手徐翔聖在21日對西班牙隊比賽就有中繼登板，投1局被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，今天台灣擊敗南非賽後接到明天要先發對尼加拉瓜的消息，徐翔聖表示，隨時做好準備，沒有太訝異。

徐翔聖表示，有了對西班牙出賽經驗，雖然不能說習慣了，但無論是面對高張力比賽，還是在破3萬名觀眾面前登板，都沒有這麼陌生，上場做好該做的事情、拿出最好表現。

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尼加拉瓜連兩天比賽延長賽搶勝，是目前唯一2勝的球隊，徐翔聖表示，有看尼加拉瓜的比賽，不能輕敵，畢竟算是陌生的球隊，只能見招拆招。

前一場登板是中繼，明天則要先發出賽，對於角色的轉換，徐翔聖表示，高中時期和赴日訓練其實都是用先發訓練，無論在母隊還是代表隊都做好先發的準備，今天晚上能做的就是好好休息，明天場上全力表現、幫助球隊。（編輯：龍柏安）1140222