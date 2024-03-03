台式應援氛圍特別 巨人王牌菅野智之直呼幸福
2024/3/3 21:20（3/3 21:51 更新）
（中央社記者楊啟芳台北3日電）日職讀賣巨人隊交流賽今天進入第2天，巨人與樂天桃猿都沒能攻下分數，巨人先發投手菅野智之投3局無失分，他表示，台灣應援氛圍相當不同，能在這裡比賽是非常幸福的事情。
巨人隊今天推出王牌投手菅野智之先發對戰桃猿，總計用34球先發投3局，被敲出4支安打，投出4次三振，沒有失分。賽後菅野智之表示，今天這場比賽的氛圍非常獨特，因為台式應援與日本應援不太一樣，「在這樣獨特氛圍裡面比賽，是非常幸福的事情。」
不過菅野智之提到，雖然今天自己帳面上沒有失分，不過留下很多課題自己要去克服，「希望想辦法做改善，成果延續到球季。」
巨人隊此戰第2任投手山崎伊織用28球投3局，演出9上9下，完全沒有被敲出安打、無失分，送出1次三振，賽後站上英雄訪問舞台。山崎伊織表示，「今天整個投球節奏非常不錯，整體面對打者的解決都乾脆俐落，跟捕手經過確實溝通後，一起做了很好的策略來因應。」
對於在台北大巨蛋投球，山崎伊織指出，在巨蛋裡面比較好發揮，尤其又是台灣的全新巨蛋，「能站上大巨蛋的投手丘投球，對我來說是非常幸福的事情。」（編輯：張雅淨）1130303
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