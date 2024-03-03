對戰日職球隊攻擊佳 林承飛抱持要贏的想法

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中華職棒樂天桃猿今天與日職讀賣巨人隊交流賽握手言和，今年春訓階段對戰日職球隊2勝2敗1和，其中林承飛在宮崎、大巨蛋攻擊表現優異，他表示，對戰日本球隊都會抱持要贏過他們的想法。

桃猿隊今年在春訓階段與4支日職球隊打交流賽，分別為千葉羅德隊、軟銀鷹隊、歐力士猛牛隊、讀賣巨人隊，在石垣島與羅德隊戰績1勝1敗，在宮崎雖然不敵軟銀，但隔天擊退歐力士；今天在台北大巨蛋則是與巨人隊以0比0握手言和。

其中林承飛打擊狀況相當好，不但在對軟銀的比賽中轟出3分砲，在對歐力士的比賽也有雙安演出，今天對巨人也敲出2支安打，其中1支是從菅野智之手中敲出。林承飛表示，菅野智之應該還在調整階段，變化球很多，「但對我們來說只要投到好球，就會積極去進攻」。

林承飛今天的第2支安打是投手方向強襲球，不小心打中又木鐵平，林承飛說：「在球場上沒有人希望是受傷的，而且又是交流賽，大家都是為了爭取上一軍的機會，還好打到之後他還有續投，就代表可能傷害沒有那麼大。」

談到春訓與日職球隊的對戰，林承飛表示，不管是在大巨蛋、宮崎，只要是對到日本選手都會保持積極想法，「日本野球在全世界是頂尖的，但不會抱持著只是交流賽的想法，而是要贏過他們的想法，才能找到自己的缺失，希望剩下春訓時間把缺失改過來，幫助到今年球季」。

林承飛也指出，希望今年在進攻端有耐心一點，不要被引誘球釣到，且失打率可以降低，「一直失打的話，投手變化就多了，這樣就會不好進攻」。（編輯：唐聲揚）1130303