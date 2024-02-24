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林承飛3分砲棒打軟銀 細心觀察日職優點

2024/2/24 17:46（2/24 18:01 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊24日在日本宮崎與日職軟銀鷹隊展開交流賽，桃猿第5棒林承飛（中）首局就轟出3分砲，讓桃猿一度取得領先。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年2月24日
中華職棒樂天桃猿隊24日在日本宮崎與日職軟銀鷹隊展開交流賽，桃猿第5棒林承飛（中）首局就轟出3分砲，讓桃猿一度取得領先。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年2月24日
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（中央社記者楊啟芳宮崎24日電）中職樂天桃猿隊林承飛今天棒打日職軟銀鷹隊先發投手，雖然之後被逆轉，不過林承飛藉由交流賽觀察到很多不一樣的東西，包括場地整理、餵球投手，甚至是觀眾都有特別的地方。

桃猿隊今天與軟銀隊的交流賽，林承飛先發打第5棒，1局上二、三壘有人時，從對方先發投手大津亮介手中轟出驚天3分砲，讓桃猿隊一度取得領先，不過最後被逆轉、以4比11落敗。

賽後林承飛表示，有觀察到對方先發投手投比較多變化球，因此有鎖定到球路。雖然他讓桃猿隊開賽就取得領先，不過林承飛說：「當下不會去想這個，因為比賽才剛開始，但被逆轉還是可惜，就是我們還有不足的地方。」

今天日本宮崎氣溫僅攝氏10度，林承飛坦言在這樣的天氣下比賽，確實有點辛苦，「一直呼吸到冷空氣，雖然滿多人帶暖暖包上去，只是可能還是不夠，真的很冷，一直在吹風，身體要保持溫暖很難。」

不過透過這次交流賽，林承飛觀察到很多日職的優點，他指出，日本場地都很好，而且場地組整理得很積極，「他們的工作人員比球員還多，也知道什麼時候的流程，不會耽誤到練球時間。」

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林承飛提到，賽前觀察到軟銀的餵球投手是請專業的投手，「我們都是教練在餵球，但他們會去找專業餵球投手，投球距離會比較長，所以球員對比賽的掌握度會比較好，可以準備比較充足下去比賽。」

雖然今天只是春訓交流賽，不過多達4860名觀眾進場，對此林承飛也很有感，「日本就是長時間都很多觀眾，不管是春訓還是比賽，如果平常就是這樣大場面，例行賽就比較不會那麼緊張。」（編輯：李亨山）1130224

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