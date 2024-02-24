林承飛開轟成空響 宮崎交流賽桃猿不敵軟銀火力

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（中央社記者楊啟芳宮崎24日電）中職樂天桃猿隊今天在宮崎Ivy Stadium與日職軟銀鷹隊全一軍陣容進行交流賽，雖然林承飛在第1局就轟出驚天3分砲，不過仍不敵軟銀強勢火力，桃猿隊終場以4比11落敗。

桃猿隊打線在1局上就有攻勢，林立、梁家榮接連敲安打後，林承飛從軟銀先發投手大津亮介手中轟出3分全壘打，取得3比0領先；不過軟銀在2局下靠著近藤健介、華克（Adam Walker）接連敲安打，追回1分。

桃猿隊先發投手陳冠宇第3局退場，軟銀在陳克羿登板後掌握機會，獲得2次保送後，柳田悠岐敲出深遠二壘安打，帶有2分打點追平比分，山川穗高再一棒轟出2分全壘打超前，之後近藤健介擊出的球造成二壘手林立失誤，軟銀單局灌進5分。

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軟銀在第4到第6局都有分數進帳；桃猿隊打線自第2局開始就沒有得分，直到8局上杜禹鋒擊出內野安打加上游擊手失誤上二壘，再靠著梁家榮推進及廖健富的高飛犧牲打得1分；不過軟銀8局下再攻下1分，最終桃猿隊以4比11不敵軟銀。

陳冠宇此戰先發投2局，被敲出4支安打，沒有保送、也沒有奪三振，失掉1分；接著陳克羿中繼投3局，被敲出7支安打，包含1發全壘打，失掉8分；陳柏豪雖然6局下遇危機掉分，不過7局下演出3上3下，總計投2局失1分；最後張梓軒投1局失1分。（編輯：龍柏安）1130224