詹子賢爆料隊友巨蛋內擦防曬戴墨鏡 難忘拉麵吃到飽

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職中信兄弟隊今天將與日職讀賣巨人隊交手，兄弟隊野手詹子賢爆料隊友還不習慣室內球場，有人擦防曬、戴墨鏡；台北大巨蛋與日本巨蛋的差別，詹子賢笑說：「日本有拉麵吃到飽。」

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，首場比賽由中信兄弟與讀賣巨人隊交手，兄弟隊野手詹子賢先發打5棒、守左外野。

兄弟隊昨天下午就有在台北大巨蛋安排練球，詹子賢笑說，隊友可能忘記是室內球場，昨天練球前還有人在擦防曬、戴墨鏡，也開玩笑用台語說：「是頭殼去撞到嗎？」

昨天和今天賽前練球習慣場地，詹子賢表示，接高飛球可能還需要習慣，打太高視線會有點霧霧的、看不太清楚，人工草皮球滾動的速度比想像中慢很多，都是要適應的地方，今年中職例行賽兄弟要在巨蛋球場出賽超過20場，也要把握機會適應。

詹子賢曾去過東京巨蛋、福岡巨蛋，被問起台北大巨蛋和日本巨蛋的差別，詹子賢笑說印象最深刻的是東京巨蛋有拉麵吃到飽，點完餐回到休息室就可以吃到。

此次讀賣巨人隊以全一軍陣容應戰，詹子賢對投手菅野智之印象最深刻，曾在2017年台日交流賽對戰，印象說有打出1支安打但也被三振1次，「他很強、球很快，當時也不知道怎麼打的、可以打出安打，很少可以看到球尾勁這麼好的投手。」

菅野智之預計是明天對樂天桃猿隊的先發投手，今天讀賣巨人先發投手為戶鄉翔征，詹子賢表示，可以對戰到蠻興奮的，至於隊友陳俊秀預言他會開轟，詹子賢笑說，目前調整狀況沒有這麼快，盡力打就好。（編輯：李亨山）1130302