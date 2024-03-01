陳俊秀大巨蛋練打狀況佳 預言詹子賢陳子豪先開轟

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）野手陳俊秀今年改披中信兄弟隊戰袍，明天與日職讀賣巨人交流賽有望亮相，首度體驗台北大巨蛋直言興奮；陳俊秀打擊練習轟上第2層看台，但他點名隊友詹子賢或陳子豪可以率先開轟。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」中信兄弟隊明天將與日職讀賣巨人隊交手，兄弟隊今天下午安排在台北大巨蛋練球。

今年轉隊兄弟隊的野手陳俊秀表示，目前調整狀況不錯、感覺有在狀況內，過往春訓都是在南部打自辦熱身賽，今年可以在官辦熱身賽前就有這麼高強度的比賽，可以跟讀賣巨人隊交手很開心。

陳俊秀首度踏入台北大巨蛋直呼很興奮，「沒想到退休前可以有機會進來打」，整體感覺不錯，休息室裡面也很舒服，草皮比較軟、球感覺比較不會彈，視野適應方面，一開始椅子顏色可能會有影響，習慣之後應該就會比較適應。

對於讀賣巨人隊的印象，陳俊秀表示知道巨人隊是很厲害的球隊、人氣很高，陣中人氣球星坂本勇人、岡本和真也都是國家隊的常客。

陳俊秀今天練打就把球打上外野第2層看台，他笑說希望比賽也可以，被問起是否要預言此次交流賽誰可以敲出首轟，陳俊秀笑說：「當然希望是隊友，可能詹子賢或者陳子豪吧！」（編輯：陳政偉）1130301