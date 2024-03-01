巨人交流賽兄弟派克迪先發 總教練平野惠一盼球員享受比賽
2024/3/1 19:25（3/1 21:03 更新）
（中央社記者謝靜雯台北1日電）日職讀賣巨人隊來台交流賽明天與中信兄弟交手，巨人隊先發投手為戶鄉翔征，兄弟派出洋投克迪先發，總教練平野惠一表示，與阿部慎之助是同期總教練，很期待此次交流賽盼炒熱話題。
「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」首場比賽，中信兄弟隊明天將與日職讀賣巨人隊交手，兩隊今天公布先發投手，兄弟派出洋投克迪（Kirkland McCarty），巨人隊將由投手戶鄉翔征先發。
兄弟隊總教練平野惠一表示，此次帶4名洋投入交流賽名單中，但應該只有2人會上場，交流賽無論投手調度、打序安排都是為新球季準備。
平野惠一表示，此次巨人隊來台陣容中，有些是選手時期遇過的隊友、對手，有些是高中、大學的學弟，有些是媒體上很有名的球員，有機會可以交流賽交手很光榮。
平野惠一也提到，巨人是日職具有傳統歷史的球隊，過去球員時代效力阪神虎時多次對決，巨人隊有很多值得學習的地方，也希望球迷可以透過此次比賽看見巨人隊的精神、很期待明天的比賽。
至於明天比賽是否會提醒球員什麼，平野惠一表示，希望球員好好享受、全力發揮，也透過比賽看彼此實力落差在哪邊。（編輯：謝雅竹）1130301
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