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艾士特遇危機連飆3K繳好投 平野惠一對他說抱歉

2024/4/5 21:22（4/5 21:31 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊5日在台北大巨蛋擔綱主場迎戰中信兄弟隊，兄弟洋投艾士特（Eric Stout）先發登板，投6局送出9次三振、失1分自責分，最終兄弟以7比1拿勝，艾士特獲勝投。中央社記者裴禛攝　113年4月5日
中華職棒樂天桃猿隊5日在台北大巨蛋擔綱主場迎戰中信兄弟隊，兄弟洋投艾士特（Eric Stout）先發登板，投6局送出9次三振、失1分自責分，最終兄弟以7比1拿勝，艾士特獲勝投。中央社記者裴禛攝　113年4月5日
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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職中信兄弟艾士特今天對樂天桃猿繳出6局失1分好投，賽後總教練平野惠一對艾士特說抱歉，讓他1場中繼、1場先發。艾士特表示，只是為了維持比賽感覺，沒有太大問題。

艾士特（Eric Stout）此戰用96球投6局，僅被敲3支安打，出現2次保送，飆出9次三振，失掉1分演出優質先發，奪下勝投。艾士特在2局下連飆3次三振，4局下雖面臨一、三壘有人危機，但再度連飆3次三振，凍結壘上跑者，他興奮大吼。

艾士特的本季初登板是中繼出賽，今天再擔任先發，平野惠一表示：「前陣子他（艾士特）中繼是我的失誤，非常不好意思，一下中繼、一下先發不是容易的事情，但他今天表現非常好。」平野惠一也稱讚捕手高宇杰在引導投手部分做得很好。

艾士特表示，上一場投中繼，到今天投先發，並沒有太大問題，因為以前棒球生涯大多以中繼角色登板，但來到兄弟後改為先發，「上一場是因為中間會隔比較長天數，以中繼角色登板是為了維持投球感覺」。

艾士特也提到，對先發投手來說，4月會是比較艱難的時間點，「現在還在拉強度、調整身體，但相信熬過去之後就會愈來愈好」。

艾士特在前3局讓桃猿打者吃足苦頭，演出9上9下，其中有5次三振。雖然在第4局遇到危機，仍順利化解。他表示：「那時候滿壘遇到很大的場面，尤其好幾個左打都是中心打者，很高興最後沒有讓他們得分，順利收下那一局。」

去年艾士特常遇到要先發卻下雨的狀況，不過如今已經有台北大巨蛋，他笑說：「早上在飯店起床後看到陰天，就會想說不用擔心，因為在大巨蛋比賽，希望以後會有更多機會在大巨蛋。」（編輯：管中維）1130405

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