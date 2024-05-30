日職名將金本知憲來台 為兄弟阪神主題週開球

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（中央社記者陳容琛台北30日電）日職名將金本知憲將在6月15日蒞臨台北大巨蛋，擔任中信兄弟阪神主題週的開球嘉賓，而促成這次活動的正是兄弟總教練平野惠一。

適逢日職阪神虎甲子園球場的100週年，兄弟今年將「阪神主題週」移師台北大巨蛋，主題日的第1天邀請前阪神監督金本知憲擔任開球嘉賓，綽號「平成鐵人」的他，球員時期不僅曾勇奪中央聯盟年度最有價值球員（MVP），甚至締造連續1766場出賽的創舉。

過去曾效力阪神並受到金本知憲照顧的兄弟投手鄭凱文回憶，雖然兩人相差20歲，但始終難忘自己首次日職單場MVP就是與金本知憲一起，因此印象特別深刻，「他在日職也算是鐵人，不管有沒有受傷都一直出賽，就算骨折還是忍痛上場，才有這個光榮的紀錄。」

鄭凱文提到，金本知憲不管怎麼樣，到了球場就是全力以赴，拚戰到最後，也期望這股精神影響到所有人，「希望有一天我們也能有球員像他一樣，出賽2000多場比賽。」

促成金本知憲來台的關鍵正是兄弟總教練平野惠一，他笑說金本知憲如同自己的師父，因此很感謝促成活動的所有人，並透露當初提出邀約時，對方第一反應是「台灣球迷知道我是誰嗎」、「我來真的OK嗎」，「我有跟他說大家都認識他，結果他回我『騙誰啊』。」

平野惠一指出，開季前與日職讀賣巨人的交流賽，造成台灣很大轟動，同時吸引滿場觀眾進場，因此他也希望藉由這次的主題日，邀請巨星級的阪神OB來到台灣，把氣氛炒熱，並傳達棒球運動魅力。（編輯：吳協昌）1130530