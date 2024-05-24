秋山幸二受邀開球一口答應 與郭泰源成好友有原因

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）富邦悍將副領隊郭泰源邀約，日職傳奇球星秋山幸二今天來台擔任悍將開球嘉賓，秋山幸二受邀一口答應的原因很簡單：「好朋友」，兩人交情好的原因，秋山幸二笑說可能因「節奏近」。

悍將隊今天起在台北大巨蛋安排主場3連戰，今天首戰邀請日職傳奇球星秋山幸二擔任開球嘉賓，秋山幸二球員時期是西武獅和大榮鷹的招牌球星，2014年入選日本棒球名人堂，與「東方特快車」郭泰源是西武時期隊友，秋山幸二擔任軟銀總教練時，郭泰源擔任投手教練。

郭泰源在3月西武OB賽時口頭邀約秋山幸二來台開球，秋山幸二馬上答應，今天賽前受訪時表示，理由很簡單，因為是好朋友，也很久沒有來台灣了，剛好有機會就順便到台灣走走。

西武OB賽時看到郭泰源登板投球，秋山幸二表示，每個人隨著年齡的增長都會不一樣，但一流的運動選手也曾在職棒留下輝煌的成績，無論投球或者打擊動作就好像深深融入體內，不會有太大的改變。

秋山幸二受訪時郭泰源全程在一旁陪同，秋山幸二不忘對身旁的郭泰源說：「球速很慢」，郭泰源也不甘示弱回覆：「還有100公里吧」，隨後秋山幸二也提到，球員時期郭泰源投球、自己在中外野看，郭泰源投球威力很好。

兩人交情好，秋山幸二解釋，通常投手會跟投手比較好，野手跟野手比較好，兩人一投一野，會有好交情可能因為是鄰居，分別住在同棟的1樓和3樓，「還有年齡一樣（62歲），節奏比較相近。」

郭泰源開玩笑說秋山幸二是很嚴厲的總教練，秋山幸二則表示共事軟銀鷹隊期間，郭泰源幫了他很多忙，陣中投手有實績、有年紀的球員不少，整合很困難，郭泰源很辛苦，但最後一同拿下總冠軍是很好的結果。（編輯：陳政偉）1130524