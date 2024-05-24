秋山幸二指點悍將球員 與王勝偉20年前就結緣

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）日職傳奇球星秋山幸二受邀替富邦悍將開球，賽前悍將幸運兒李宗賢、范國宸獲得秋山幸二指導，王勝偉則一直在周圍等著打招呼的機會，也透露20年前受過秋山幸二指點受益良多。

日職傳奇球星秋山幸二來台，將替今晚在台北大巨蛋富邦悍將與台鋼雄鷹隊比賽開球，賽前秋山幸二也撥空指導悍將球員打擊，包括李宗賢、范國宸都獲得指點時間約10分鐘。

悍將野手王勝偉也一直在秋山幸二周圍徘徊，王勝偉解釋，20年前大學時期有到誠泰隊跟著練球，當時秋山幸二在誠泰隊擔任客座教練，給了他打擊上的指點，讓他受益良多，今天也把握機會跟秋山幸二打招呼。

秋山幸二笑說，王勝偉已經40歲了還是很拚，聽到王勝偉說20年前受過指點也有嚇一跳，自己的小建議對球員能有幫助也很開心。秋山幸二曾於2004年受邀擔任誠泰Cobras客座教練。

范國宸笑說說自己是「幸運兒」，秋山幸二有提醒一些打擊上的動作，可能是之前沒有注意到的，可以嘗試看看。

范國宸也提到，有感受到秋山幸二對於棒球的執著，指點打擊看到的東西，無論是手還是腳的動作都很細膩，也稱讚秋山幸二身材保養的很好。

范國宸前陣子遇到比較大的低潮期，他表示不會覺得有壓力，每個打席上場都是新的開始，把練習中好的感覺想辦法維持住。（編輯：龍柏安）1130524